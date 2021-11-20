Bakan Koca duyurdu: İki doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu aştı

’Biontech aşısının hücre olduğunu’ iddia eden genci nasıl ikna ettiğini anlatan Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Aşı Ekipleri Koordinatörü Dr. Nurettin Erol Uyar, “Arkadaşımızın aşı çekincesi vardı. Onu bizimle paylaştı. Biz, aşı noktalarında birçok vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü salgınla ilgili elimizdeki tek silah bu. Bu silahı da kullanmamız gerekiyor. Arkadaşımızın aşı çekincesi olunca ben de kendisini ikna etmek için bir yol aradım. Kendisine bir soru soracağımı, cevabını istediğimi söyledim. Onun da bana bir soru soracağını ve cevabını vereceğimi söyledim. Bu şekilde kendimizi ikna etmek istedik. Kendisine neden Biontech (mRNA) aşısı olmak istemediğini sorduğumda, ‘Bu aşının bir hücre olduğunu, bu yüzden de aşı olmak istemediğini’ söyledi. Ben de aslında bu aşının aslında hücre olmadığını ve açıklayacağımı ifade ettim” dedi.