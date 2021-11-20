Koronavirüs Bakan Koca duyurdu İki doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu aştı
TÜRKİYE

Bakan Koca duyurdu: İki doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun yüzde 60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca duyurdu: İki doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu aştı
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından iki doz aşı yaptıranlarla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Koca, iki doz aşı yaptıranların sayısının 50 milyonu geçtiğini ifade ederken aşı konusunda çağrıda bulundu.

Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde: "İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun yüzde 60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı"

Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması: En geç iki aya kadar seri üretime geçiyoruz
KORONAVİRÜS
Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması: En geç iki aya kadar seri üretime geçiyoruz

Samsunlu doktor aşı karşıtı vatandaşı yapığı çizimle yarım saatte ikna etti
FOTOĞRAF 4
Title
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan aşı noktalarında vatandaşları aşılama çalışmaları devam ediyor. 1. doz aşılamada maviye dönen Samsun’da 2. doz aşılama oranının da yükseltilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Atakum Kent Merkezi’ndeki aşı noktasına gelen bir vatandaş, ’Biontech aşısının hücre olduğunu ve bu yüzden aşı olmak istemediğini’ söyledi.
Title
Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Aşı Ekipleri Koordinatörü Dr. Nurettin Erol Uyar da 35 yaşındaki Hasan Odabaş isimi aşı karşıtını bir anlaşma sunarak birbirlerini ikna etmek için münazara teklif etti. Hasan Odabaş’a neden aşı olmak istemediğini soran Dr. Nurettin Erol Uyar, ‘Biontech aşısında insanların vücuduna hücre verildiği’ yanıtını aldı. Bunun doğru olmadığını ifade eden Dr. Uyar, yarım saat boyunca aşı karşıtı Hasan Odabaş’a mRNA ile inaktif aşının çalışma prensibini ve faydalarını anlattı. Eline aldığı kağıda ‘Cin Ali’ şeklinde insan vücudu çizen Dr. Uyar, ayrıca virüs, virüsün tutunduğu çıkıntılar, mRNA aşısının ne işe yaradığını, oluşan antikoru ve diğer etmenleri çizerek anlattı.
Title
Yarım saatlik bir münazara üzerine aşı olmayı ve Biontech olmayı kabul eden Hasan Odabaş, bu sefer de aşı formlarını doldururken görevli doktorlar ve hemşirelere de aynı tedirginliklerinden bahsetti. Doktor ve hemşirelerin kendilerinin de 3. dozu Biontech aşısı yaptırdıklarını belirtmesi ve e-nabız uygulamasından Biontech olduklarını göstermelerinin ardından Hasan Odabaş ikna olarak aşı olmayı kabul etti. Odabaş, aşı olmaktan korktuğu için aşı sandalyesinde doktorlarla muhabbet etti. Muhabbet esnasında aşısını olan ve bunun farkına varmayan Odabaş, aşının sandığı kadar korkulacak bir şey olmadığını ve hiç acımadığını ifade ederek, herkesi aşı olmaya davet etti.
Title
’Biontech aşısının hücre olduğunu’ iddia eden genci nasıl ikna ettiğini anlatan Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Aşı Ekipleri Koordinatörü Dr. Nurettin Erol Uyar, “Arkadaşımızın aşı çekincesi vardı. Onu bizimle paylaştı. Biz, aşı noktalarında birçok vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü salgınla ilgili elimizdeki tek silah bu. Bu silahı da kullanmamız gerekiyor. Arkadaşımızın aşı çekincesi olunca ben de kendisini ikna etmek için bir yol aradım. Kendisine bir soru soracağımı, cevabını istediğimi söyledim. Onun da bana bir soru soracağını ve cevabını vereceğimi söyledim. Bu şekilde kendimizi ikna etmek istedik. Kendisine neden Biontech (mRNA) aşısı olmak istemediğini sorduğumda, ‘Bu aşının bir hücre olduğunu, bu yüzden de aşı olmak istemediğini’ söyledi. Ben de aslında bu aşının aslında hücre olmadığını ve açıklayacağımı ifade ettim” dedi.
Samsunlu doktor aşı karşıtı vatandaşı yapığı çizimle yarım saatte ikna etti
Samsun'da doktor, aşı karşıtı olan ve 'Biontech aşısının hücre olduğunu' iddia eden bir vatandaşı, insan vücudu, virüsler ve aşıların etkisini anlatan resim çizerek ikna etti ve Biontech aşısı olmasına vesile oldu.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​​Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Sürücüler dikkat

Sürücüler dikkat

​Fahri müfettişin yazdığı cezaya yargıdan ret.
Nüfusun yüzde 60ı çift aşılı

​Bakan Koca: İki doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu aştı.

​Karın tadını çıkarmak isteyenler zirveye çıkıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.