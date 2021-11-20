Bakan Koca duyurdu: İki doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu aştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun yüzde 60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından iki doz aşı yaptıranlarla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Koca, iki doz aşı yaptıranların sayısının 50 milyonu geçtiğini ifade ederken aşı konusunda çağrıda bulundu.
Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde: "İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun yüzde 60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı"
İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı.