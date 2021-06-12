Koronavirüs Bakan Koca duyurdu Son 24 saatte 597 bin doz aşı yapıldı
TÜRKİYE

Bakan Koca duyurdu: Son 24 saatte 597 bin doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara uygulanan aşı dozunun son 24 saat içinde 597 bin 647 arttığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca duyurdu: Son 24 saatte 597 bin doz aşı yapıldı
Fahrettin Koca

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Aşı Tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'nin Aşı Tablosu haritasına göre, 12 Haziran 00.13 itibarıyla 32 milyon 876 bin 804 oldu.

Birinci doz uygulanan kişi sayısı 19 milyon 290 bin 734, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise, 13 milyon 586 bin 70 oldu.

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