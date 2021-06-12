Bakan Koca duyurdu: Son 24 saatte 597 bin doz aşı yapıldı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" ifadelerini kullandı.

Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021

Türkiye'nin Aşı Tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'nin Aşı Tablosu haritasına göre, 12 Haziran 00.13 itibarıyla 32 milyon 876 bin 804 oldu.

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Birinci doz uygulanan kişi sayısı 19 milyon 290 bin 734, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise, 13 milyon 586 bin 70 oldu.

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