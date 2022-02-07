Bakan Koca haftalık haritayı paylaştı: Kırklareli zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından haftalık insidans haritasını açıkladı.

Her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu. En yüksek vaka sayısı 1214 ile Kırklareli'de kaydedildi. Vaka oranı en düşük il ise 60 ile Van.

22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/lSFcvzRrTi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 7, 2022

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Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Bakan Koca, "22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa" açıklamasında bulundu.

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