Koronavirüs Bakan Koca haftalık haritayı paylaştı Kırklareli zirvede
TÜRKİYE

Bakan Koca haftalık haritayı paylaştı: Kırklareli zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık insidans haritasını açıkladı. Her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu. En yüksek vaka sayısı 1214 ile Kırklareli'de kaydedildi. Vaka oranı en düşük il ise 60 ile Van.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca haftalık haritayı paylaştı: Kırklareli zirvede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından haftalık insidans haritasını açıkladı.

Her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu. En yüksek vaka sayısı 1214 ile Kırklareli'de kaydedildi. Vaka oranı en düşük il ise 60 ile Van.

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Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Bakan Koca, "22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa" açıklamasında bulundu.

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