Koronavirüs Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı Kastamonu zirveye çıktı
TÜRKİYE

Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı: Kastamonu zirveye çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vakasının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Sağlık Bakanı Koca, "9-15 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi. Kastamonu ise 737 bin ile vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı: Kastamonu zirveye çıktı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vakasının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanı Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "9-15 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

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