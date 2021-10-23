Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı: Kastamonu zirveye çıktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa’nın elektrikli araç üssü haline geleceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB’de Faaliyete Geçen 52 Yeni Fabrikanın resmi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. "Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'ni bu yıl sonu itibarıyla hizmete açıyoruz" diyerek sanayicilere müjde veren Erdoğan, yerli otomobil TOGG ile ilgili de önemli bir açıklama yaptı. TOGG ile elektrikli araçlar piyasasında öncelikli yer alındığını, şarj istasyonları ve batarya üretim tesisleri açısından da çalışmaların hızlanacağını ifade eden Erdoğan, "Hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın elektirikli araç üssü haline getirmektir" dedi.