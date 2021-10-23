Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı: Kastamonu zirveye çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vakasının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanı Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "9-15 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."
9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/pX3zgqwk9e
9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/pX3zgqwk9e— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 23, 2021