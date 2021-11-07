​Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısını açıkladı. 23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle sıralandı: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.
23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/Z80z8ZTPIT
23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/Z80z8ZTPIT— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 7, 2021