Koronavirüs Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı
TÜRKİYE

Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye genelinde 23-29 Ekim'de illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu. Karabük, 534,04 ile yine zirvedeki yerini korudu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısını açıkladı. 23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle sıralandı: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.

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