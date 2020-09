Bakan Koca, koronavirüse ilişkin "bilimsel araştırmalara müdahale" iddiasını The Lancet'te yalanladı Bakan Koca, koronavirüse ilişkin "bilimsel araştırmalara müdahale" iddiasını The Lancet'te yalanladı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dünyanın önde gelen hakemli tıp dergilerinden The Lancet'te yayımlanan makalesinde, Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin "bilimsel çalışmalara müdahale edildiği" iddialarına karşı çıkarak, "Türkiye'de herhangi bir araştırmacının çalışmasına yönelik herhangi bir kısıtlama yoktur. Sağlık Bakanlığı, daha önce olduğu gibi bilime ve bilimsel çabalara verdiği önemi ve desteği sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 05 Eylül 2020, 21:01 Son Güncelleme: 05 Eylül 2020, 21:09 AA