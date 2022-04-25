Bakan Koca müjdeyi verdi: Bayramı bayram gibi yaşayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa ve Sakarya'nın ardından Adıyaman'a gitti. Ziyaretleri sırasında maske takmayıp vatandaşlarla tokalaşan, öğrencilerle fotoğraf çektiren Koca, pandemiyle mücadelede gelinen noktaya dair ipucu verdi. Sabah'ın haberine göre; Ölüm ve vaka sayılarının ciddi oranda düşmesiyle pandemi öncesi günlere geri dönüşün sinyallerini veren Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu... İşte Koca'nın açıklamaları:

'ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ'

Bayramı bayram gibi kutlayacağız. Eski günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın daha çok olmadığı döneme inşallah geçiyoruz. Kişisel tedbirler daha çok öne çıkacak. 'Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın' istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan, ileri yaşta riskli kişilerde zaten normal zamanda da koruma gerekir. Biz büyüklerimizi gripten koruma çabası içinde olmuyor muyuz? 2.5 yıllık zaman dilimi bize üst solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını maskenin önemli oranda önleyebildiğini gösterdi. Pandemi sonrası normal dönemde de bu olmalı.

REKLAM

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu Üyesi Şener'den maske uyarısı: 'Salgın bitti' anlamına gelmiyor

'MASKESİZ VATANDAŞIN ARASINDA OLMAYI ÖZLEMİŞİZ'

Ben esnafla tokalaşmaya başladım. İşte vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Özlemişiz. Bu normali maskesiz yaşamak önemli değil mi?

'AŞI VE İLAÇ İKİ GÜÇLÜ SİLAH'

Aşıların akciğere inmeyi önemli oranda düşürdüğünü biliyoruz. Riskli ve ileri yaş olan kişilerde erken dönemde verebileceğimiz, etkili olduğunu bildiğimiz ilacımız da var. Bu ilacı da yerlileştirdik. Hem aşı, hem de ilacın varlığıyla iki güçlü silahımız var. Bu dönemi bundan sonra daha kolay geçirebiliriz diye düşünüyoruz. Onun için normalleşelim diyoruz.

OYNAT 02:21 Bakan Koca duyurdu: Maske başta olmak üzere önemli kararlar alınacak Sakarya'da incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşe değinerek, '19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı. Özellikle maske başta olmak üzere, önemli kararların alınacağı bilim kurulu haftaya toplanacak. Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Turkovac aşısını önemsiyoruz. Omicron'a etkisinin önemli olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız güvenle Turkovac aşısını yaptırmalılar. Ben baştan Sinovac aşısı yaptırdım. Turkovac çıktığında Turkovac aşısı yaptırdım.

REKLAM

ARTIK SAĞLIKÇIYA ŞİDDETİN CEZASI AĞIR

Sağlık çalışanını kasten yaralama suçunun katalog suçları kapsamına alındı. Kasten yaralama suçu, ceza yargılaması bakımından artık çok daha ağır bir suç olacak. Tutukluluk için yeterli sebep haline gelecek. Sağlık çalışanını yaralama suçu; kasten öldürme, işkence, intihara yönlendirme gibi çok ağır suçlarla aynı başlık altında toplanmış oldu.