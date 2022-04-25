Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Bakan Koca müjdeyi verdi Bayramı bayram gibi yaşayacağız
TÜRKİYE

Bakan Koca müjdeyi verdi: Bayramı bayram gibi yaşayacağız

Ramazanda il ziyaretlerinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalarda bulundu. Salgınla ilgili müjdelerini sıralayan Bakan Koca adeta bu hafta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararların da sinyalini verdi. Koca "Bayramı bayram gibi yaşayacağız. Toplumsal kısıtlamaların artık devre dışı kalmasını istiyoruz. Ben esnafla tokalaşmaya başladım, özlemişiz" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Koca müjdeyi verdi: Bayramı bayram gibi yaşayacağız
Bakan Koca, ziyaretlerinde maske takmaması ve vatandaşla tokalaşma dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa ve Sakarya'nın ardından Adıyaman'a gitti. Ziyaretleri sırasında maske takmayıp vatandaşlarla tokalaşan, öğrencilerle fotoğraf çektiren Koca, pandemiyle mücadelede gelinen noktaya dair ipucu verdi. Sabah'ın haberine göre; Ölüm ve vaka sayılarının ciddi oranda düşmesiyle pandemi öncesi günlere geri dönüşün sinyallerini veren Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu... İşte Koca'nın açıklamaları:

'ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ'

Bayramı bayram gibi kutlayacağız. Eski günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın daha çok olmadığı döneme inşallah geçiyoruz. Kişisel tedbirler daha çok öne çıkacak. 'Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın' istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan, ileri yaşta riskli kişilerde zaten normal zamanda da koruma gerekir. Biz büyüklerimizi gripten koruma çabası içinde olmuyor muyuz? 2.5 yıllık zaman dilimi bize üst solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını maskenin önemli oranda önleyebildiğini gösterdi. Pandemi sonrası normal dönemde de bu olmalı.

Bilim Kurulu Üyesi Şener'den maske uyarısı: 'Salgın bitti' anlamına gelmiyor
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den maske uyarısı: 'Salgın bitti' anlamına gelmiyor

'MASKESİZ VATANDAŞIN ARASINDA OLMAYI ÖZLEMİŞİZ'


Ben esnafla tokalaşmaya başladım. İşte vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Özlemişiz. Bu normali maskesiz yaşamak önemli değil mi?

'AŞI VE İLAÇ İKİ GÜÇLÜ SİLAH'

Aşıların akciğere inmeyi önemli oranda düşürdüğünü biliyoruz. Riskli ve ileri yaş olan kişilerde erken dönemde verebileceğimiz, etkili olduğunu bildiğimiz ilacımız da var. Bu ilacı da yerlileştirdik. Hem aşı, hem de ilacın varlığıyla iki güçlü silahımız var. Bu dönemi bundan sonra daha kolay geçirebiliriz diye düşünüyoruz. Onun için normalleşelim diyoruz.

Bakan Koca duyurdu: Maske başta olmak üzere önemli kararlar alınacak
OYNAT 02:21
Bakan Koca duyurdu: Maske başta olmak üzere önemli kararlar alınacak
Sakarya'da incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşe değinerek, '19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı. Özellikle maske başta olmak üzere, önemli kararların alınacağı bilim kurulu haftaya toplanacak. Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak.' ifadelerini kullandı.



Turkovac aşısını önemsiyoruz. Omicron'a etkisinin önemli olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız güvenle Turkovac aşısını yaptırmalılar. Ben baştan Sinovac aşısı yaptırdım. Turkovac çıktığında Turkovac aşısı yaptırdım.

ARTIK SAĞLIKÇIYA ŞİDDETİN CEZASI AĞIR

Sağlık çalışanını kasten yaralama suçunun katalog suçları kapsamına alındı. Kasten yaralama suçu, ceza yargılaması bakımından artık çok daha ağır bir suç olacak. Tutukluluk için yeterli sebep haline gelecek. Sağlık çalışanını yaralama suçu; kasten öldürme, işkence, intihara yönlendirme gibi çok ağır suçlarla aynı başlık altında toplanmış oldu.
Tükeniyorsunuz teslim olun

'Tükeniyorsunuz teslim olun'

Bakan Soylu: Besta Grubundan 3 terörist ölü ele geçirildi.
Senin gibi eşim olsakafasını koparırım

Senin gibi eşim olsa
kafasını koparırım

​Metrobüsteki yer verme tartışmasında şoke eden sözler.
Keban’ı bağlasanız aydınlanmaz

​Türkiye'ye gelecekti: Otomotiv devinden sürpriz karar.

​Darbecilerle görüşmek isteyen Kılıçdaroğlu tepkiden çekinince ziyaretten vazgeçti.

Dokuzuncu kattan<br>cipin üzerine düştü

Dokuzuncu kattan
cipin üzerine düştü

​Adana'da gece yarısı korkunç olay.

​Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı.

​Büyük ölçüde tasfiye edilen FETÖ devlete sızmak için yeni arayışlara girdi.

Fransız polisini alarma geçiren olayda iki kişi öldü.

​Fransa'da skandal iddia.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.