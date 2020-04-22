Bakan Koca New York Times'in İstanbul'daki ölümleri nasıl çarpıttığını anlattı: Cenazeler şehir dışına çıkmıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada New York Times'ın İstanbul'da ölüm oranlarının daha fazla olduğu iddialarının yalan olduğunu ortaya koyan verileri açıkladı. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Türkiye karşıtlığı



Söz konusu ölüm haberi Türkiye karşıtlığı üzerine kurgulanmış bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ'ye yaptık. İki hafta öncesinde niye bir değişiklik oldu, PCR testini yapamayan ülkelerin olduğunu, bu ülkelerin bu bildirimi nasıl yapacağı sorusu gündeme geldiği için ikinci bir kod tanımlaması yapıldı. PCR testini yapamayan ülkeler için diğer kod açılmış oldu.

OYNAT 03:15 Bakan Koca New York Times’in haberini 2019’un rakamlarıyla yalanladı: Türkiye karşıtlığı üzerine kurulmuş bir haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, New York Times'ın yaptığı yalan haberle ilgili olarak, 'Bu haber Türkiye karşıtlığı olan bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ'nün istediği şekilde verdik ve vermeye devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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İl dışına defin olmadı

İstanbul özelindeyse bildiğiniz gibi Koronavirüs kurulu bir karar almıştı. Bundan böyle il dışına vefat edenlerin bulaşıcı hastalık ölüm raporu olanların il dışına defnedilmemesi. Daha önce vefat edenler kendi memleketlerinde bu defni yaparken, buna izin verilmedi. Dolayısıyla herkes İstanbul'da defnedildi. O nedenle yer yer bazı mezarlıklarda kalabalıklar olmuş olabilir.

Artış iddiasını çökerten veriler

Toplamda baktığımızdaysa Türkiye'deki ölüm oranlarının ne olduğu. Ben sadece bununla ilgili rakam vereceğim. 2019 yılının 1 Ocak-20 Nisan tarihlerinde Türkiye'de toplam ölüm sayısı 152 bin 289. 2020'de gerçekleşen ölüm sayısı 153 bin 766, 1 Ocak-20 Nisan arası, nerede artış? Bu ölüm belgesini düzenleyen, tanıyı koyan kişi o kurumda çalışan hekim. Bakanlık buradan o tanıyı koymuyor. O ölüm belgesini düzenleyen kişi hepimizin güveneceği hekimlerimiz.

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New York Times'in iddiası

Amerikan gazetesi New York Times, Türkiye'de koronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısının kamuoyundan saklanıyor olabileceğini öne sürerek şu bilgileri paylaşmıştı:

- İstanbul’da 9 Mart-12 Nisan tarihleri arasında, son iki yılın ortalamasına göre beklenen sayıya kıyasla, 2 bin 100 kişi daha fazla öldü.

- 9 Mart-12 Nisan arasındaki beş haftalık dönemde yaşanan bu artış, son iki yıllık ortalamadan yüzde 30 oranında daha yüksek.