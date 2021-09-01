Koronavirüs Bakan Koca paylaştı Demet Akbağ ve Sertab Erener vatandaşları koronavirüs aşısı olmaya davet etti
TÜRKİYE

Bakan Koca paylaştı: Demet Akbağ ve Sertab Erener vatandaşları koronavirüs aşısı olmaya davet etti

Tiyatro oyuncusu Demet Akbağ ve şarkıcı Sertab Erener, Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda vatandaşlara aşı olmaları için çağrı yaptı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Koca paylaştı: Demet Akbağ ve Sertab Erener vatandaşları koronavirüs aşısı olmaya davet etti
Demet Akbağ vatandaşlara aşı çağrısı yaptı.

Tiyatro oyuncusu Akbağ ve şarkıcı Erener, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı kamu spotu için kamera karşısına geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı kamu spotunda iki sanatçı, vatandaşları aşı olmaları için uyardı.

Akbağ yaptığı konuşmada, "Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakârca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim" dedi.

'NE HASTANELERİMİZ DOLSUN, NE DE SAHNELERİMİZ BOŞ KALSIN'

Erener de, vatandaşları aşı olmaya davet ederek, "Ne hastanelerimiz dolsun ne de sahnelerimiz boş kalsın. Çözüm basit ve kesin. Ancak sıramız gelince aşı yaptırarak özlediğimiz normallere dönebiliriz" ifadelerini kaydetti.

'Haftada 5 gün egzersiz yapıyorum' diyerek aşı olmayı reddetmişti: Ünlü isim koronadan hayatını kaybetti
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Müzisyen Marcus Birks, koronavirüs aşıları konusunda şüpheci davrandı. Genç müzisyen haftada beş gün sağlıklı beslenip egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını öne sürdü.
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KORONAVİRÜSE YAKALANDI <br><br> Ancak ağustos ayının başında koronavirüse yakalanan genç müzisyen, semptomlarının giderek kötüleşmesi ve sonunda nefes alma güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
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AŞI YAPTIRMADIĞI İÇİN PİŞMAN OLDU <br><br> Dail Mail'in haberine göre Birks; 11 Ağustos'ta hastane yatağında verdiği bir röportajda, nadiren hastalandığı için durumunun kendisini şaşırttığını söyledi. Birks, yaşamını yitirmeden önce aşılar hakkında biraz cahil olduğunu ve aşılarını yaptırmayı ertelemekten dolayı pişman olduğunu itiraf etti.
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HİSSETTİĞİM ACI DAYANILMAZ <br><br> Cuma günü Royal Stoke Üniversitesi Hastanesinde ölen Birks'i hamile eşi Lis Briks, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Birks için Özverili ve gururlu bir adamdı dedi. Lis Birks mesajında Bunu yazarken hissettiğim acı dayanılmaz, kalbim paramparça oldu, ruhum ve dünyam yıkıldı. Bebeğimize onu ne kadar sevdiğini ne kadar özel bir insan olduğunu, nasıl biri olduğunu her gün anlatacağım. Söz veriyorum diye yazdı.
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AŞI KARŞITIYDI <br><br> Kocasının nadiren hasta olduğunu anlatan Birks, Koronavirüs hakkında endişelenmiyordu. Sosyal medyadan komplo teorisyenlerinin aşıyla ilgili yazdıklarını paylaşıyordu diye konuştu.
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MARCUS BIRKS KİMDİR? <br><br> Marcus Birks, Staffordshire'da doğu. Eşi Lis Birks ile birlikte Cappella grubunda müzisyendi. Hep birlikte takılan çift, Bad Lads Army adlı bir TV programının ilk serisinde yer aldı.
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İkili birlikte kurdukları The Cameleonz grubuyla büyük beğeni toplamış, hatta ünlü şarkıcı Robbie Williams'tan destek almıştı.
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Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
'Haftada 5 gün egzersiz yapıyorum' diyerek aşı olmayı reddetmişti: Ünlü isim koronadan hayatını kaybetti
Haftada beş gün egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını söyleyen ve aşı olmayı reddeden İngiliz müzisyen Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.


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