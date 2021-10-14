Koronavirüs Bakan Koca sabah ürküten rakamı açıklayarak uyardı Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere
TÜRKİYE

Bakan Koca sabah ürküten rakamı açıklayarak uyardı: Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Koca sabah ürküten rakamı açıklayarak uyardı: Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğunu hatırlatarak "Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" ifadelerini kullandı.


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