Koronavirüs Bakan Koca vaka haritasını açıklandı Eskişehir zirvede
TÜRKİYE

Bakan Koca vaka haritasını açıklandı: Eskişehir zirvede

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide en çok vaka 709 ile Eskişehir'de en az vaka ise 14 ile Şırnak'ta kaydedildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca vaka haritasını açıklandı: Eskişehir zirvede
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Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide en çok vaka 709 ile Eskişehir'de en az vaka ise 14 ile Şırnak'ta kaydedildi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

Her 100 bin kişide en çok vaka 709 ile Eskişehir'de en az vaka ise 14 ile Şırnak'ta kaydedildi.

Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 340,61, Ankara'da 542,56, İzmir'de 324,82 oldu.

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