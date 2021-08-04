Koronavirüs Bakan Koca Vaka sayıları artış gösteriyor
TÜRKİYE

Bakan Koca: Vaka sayıları artış gösteriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en büyük mücadelenin şu an yangınlarla olduğunu belirterek, "Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Koca: Vaka sayıları artış gösteriyor
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla. Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var" dedi.


  • Öte yandan günlük vaka sayısı, dün 24 bin 832 olarak açıklanmıştı.

Vaka sayılarındaki artış sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
KORONAVİRÜS
Vaka sayılarındaki artış sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Abone Ol Google News
WhatsApp duyurdu

WhatsApp duyurdu

​Fotoğraflar sadece tek sefer görülebilecek.
Bölgedekievler tahliye ediliyor

Bölgedeki
evler tahliye ediliyor

Aydın'daki orman yangınında alevler yön değiştirdi.
Zeytinburnu sahilde asker kıyafetiyle gezen 9 Afgan sınır dışı ediliyor

​Yangın malzemelerindeki fırsatçılık üzerine bakanlık harekete geçti.

'Buradaki insanların hayatlarıyla oynamanıza kimse müsaade edemez'

​Yeni sevkiyat gerçekleştirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.