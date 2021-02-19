Koronavirüs Bakan Kocadan aşı açıklaması Dünya bunu konuşuyor
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Dünya bunu konuşuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Haber Merkezi DHA
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

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