Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Dünya bunu konuşuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 19, 2021

KORONAVİRÜS Mutasyon inaktif aşıyı etkilemiyor

KORONAVİRÜS İnaktif aşı nedir: İnaktif aşı güvenilir mi?

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs aşısının analiz çalışmalarına getirildiği gün başlandı

HAYAT Aşı yapılan kişi sayısı 6 milyonu geçti