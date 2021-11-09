Koronavirüs Bakan Kocadan aşı mecburiyeti açıklaması Salgında sorumluluktan kaçılmaz
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan 'aşı mecburiyeti' açıklaması: Salgında sorumluluktan kaçılmaz

Bakan Koca, "Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Kocadan aşı mecburiyeti açıklaması: Salgında sorumluluktan kaçılmaz
Sağlık Bakanı Fahretttin Koca

Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, "Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz" dedi.

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