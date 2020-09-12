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Koronavirüs Bakan Kocadan endişelendiren açıklamalar İstanbulda 11 Eylülde hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan endişelendiren açıklamalar: İstanbul'da 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını etkilerini sürdürmesine rağmen vatandaşların tedbirsizliği nedeniyle son haftalarda artan vaka artışlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki çarpıcı tabloya dikkati çeken Bakan Koca, "Nisan ayında hastaların yüzde 65’i, vefatların ise yüzde 54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı yüzde 72, vefatlar yüzde 78 azaldı. 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. TEDBİRlere BİRLİKte uyalım " ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulunarak İstanbullulara uyardı. Vaka sayılarındaki artışa dikkati çeken Bakan Koca, "Nisan ayında hastaların yüzde 65’i, vefatların ise yüzde 54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı yüzde 72, vefatlar yüzde 78 azaldı. 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. TEDBİRlere BİRLİKte uyalım" ifadelerini kullandı.

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"Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum"

Vatandaşları tedbirlere uymaya davet eden Bakan Koca, "Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76’sı İstanbul’daki hastanelerimizdeydi. Ancak son son ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı. İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz TEDBİRlere BİRLİKte uyum." dedi.

İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi
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İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs dağılımı ve yoğunluk haritası...​
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ARNAVUTKÖY
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AVCILAR
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ATAŞEHİR
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BAŞAKŞEHİR
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BEŞİKTAŞ
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BEYKOZ
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BÜYÜKÇEKMECE
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EMİNÖNÜ
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ESENYURT
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EYÜP
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FATİH
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KADIKÖY
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BAĞCILAR
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KÜÇÜKÇEKMECE
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PENDİK
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SARIYER
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SULTANBEYLİ
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ŞİŞLİ
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SULTANGAZİ
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ÜMRANİYE
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ÜSKÜDAR
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ZEYTİNBURNU
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FATİH
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi
'Hayat Eve Sığar' uygulamasına getirilen güncellemeyle birlikte Türkiye'nin tüm şehirlerindeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs dağılımı ve yoğunluk haritası...

Bakan Koca, yatak doluluk oranlarını açıkladı: Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 52
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Bakan Koca, yatak doluluk oranlarını açıkladı: Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız şu an yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32' dedi.
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