Bakan Koca'dan endişelendiren açıklamalar: İstanbul'da 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulunarak İstanbullulara uyardı. Vaka sayılarındaki artışa dikkati çeken Bakan Koca, "Nisan ayında hastaların yüzde 65’i, vefatların ise yüzde 54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı yüzde 72, vefatlar yüzde 78 azaldı. 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. TEDBİRlere BİRLİKte uyalım" ifadelerini kullandı.
"Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum"
Vatandaşları tedbirlere uymaya davet eden Bakan Koca, "Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76’sı İstanbul’daki hastanelerimizdeydi. Ancak son son ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı. İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz TEDBİRlere BİRLİKte uyum." dedi.
Nisan ayında hastaların %65’i, vefatların ise %54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık. TEDBİRlere BİRLİKte uyalım.
Nisan ayında hastaların %65’i, vefatların ise %54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık. TEDBİRlere BİRLİKte uyalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 12, 2020