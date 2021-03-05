Koronavirüs Bakan Kocadan İstanbul uyarısı Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı: Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdi. Bakan Koca, toplantıya ilişkin sosyal medyadan İstanbul ile ilgili kritik bir uyarı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdi. Bakan Koca, toplantıya ilişkin sosyal medyadan İstanbul ile ilgili kritik bir uyarı yaptı.

"Hasta artışı var"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız” dedi.

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