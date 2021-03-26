Koronavirüs Bakan Kocadan iyi haber Haziranda kontrolaltına alırız
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan iyi haber: Haziran’da kontrol altına alırız

Bakan Koca'dan iyi haber: Haziran’da kontrol altına alırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamanın tamamlanacağı haziran ayı sonunda koronavirüs salgınını kontrol altına alacaklarını söyledi. Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca, şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandığını kaydederek şunları söyledi: Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon dozun Türkiye’ye ulaşmasını bekliyoruz. Böylece 50 milyonu aşkın kişinin aşısı tamamlanıp, büyük kısmında koruyuculuk başlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kocadan iyi haber: Haziran’da kontrol altına alırız
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgının aşılamanın tamamlanma zamanı olan Mayıs veya haziran sonuna kadar kontrol altına alınabileceğini söyledi. Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, video mesajla açıklamada bulundu. Bakan Koca, Türkiye’de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandığını vurguladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
KORONAVİRÜS
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

2 AYDA 100 MİLYON DOZ GELECEK

  • Koca şöyle devam etti: “Yurt dışından getirerek kullanıma aldığımız aşı, toplamda 18 milyon dozun üzerinde. Ayrıca bugün itibariyle, 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye’de yapılacak aşı elimize ulaşmış durumda. Mayıs sonuna kadar ise toplam 100 milyon dozun Türkiye’ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır. Böylece 50 milyonu aşkın kişinin aşısı tamamlanıp, büyük kısmında koruyuculuk başlayacak” Koca, Rus menşeli Sputnik V aşısını da haziran ayından önce Türkiye getirme girişimlerinin devam ettiğini kaydetti.
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