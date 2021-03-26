Bakan Koca'dan iyi haber: Haziran’da kontrol altına alırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgının aşılamanın tamamlanma zamanı olan Mayıs veya haziran sonuna kadar kontrol altına alınabileceğini söyledi. Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, video mesajla açıklamada bulundu. Bakan Koca, Türkiye’de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandığını vurguladı.
2 AYDA 100 MİLYON DOZ GELECEK
- Koca şöyle devam etti: “Yurt dışından getirerek kullanıma aldığımız aşı, toplamda 18 milyon dozun üzerinde. Ayrıca bugün itibariyle, 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye’de yapılacak aşı elimize ulaşmış durumda. Mayıs sonuna kadar ise toplam 100 milyon dozun Türkiye’ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır. Böylece 50 milyonu aşkın kişinin aşısı tamamlanıp, büyük kısmında koruyuculuk başlayacak” Koca, Rus menşeli Sputnik V aşısını da haziran ayından önce Türkiye getirme girişimlerinin devam ettiğini kaydetti.