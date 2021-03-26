Bakan Koca'dan iyi haber: Haziran’da kontrol altına alırız Bakan Koca'dan iyi haber: Haziran’da kontrol altına alırız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamanın tamamlanacağı haziran ayı sonunda koronavirüs salgınını kontrol altına alacaklarını söyledi. Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca, şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandığını kaydederek şunları söyledi: Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon dozun Türkiye’ye ulaşmasını bekliyoruz. Böylece 50 milyonu aşkın kişinin aşısı tamamlanıp, büyük kısmında koruyuculuk başlayacak.

Haber Merkezi 26 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 26 Mart 2021, 01:03 Yeni Şafak