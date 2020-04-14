Koronavirüs Bakan Kocadan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım Birlikte yeneceğiz
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım: Birlikte yeneceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı videolu paylaşımda, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu mesaj yayınladı.

İŞTE BÖYLE YENECEĞİZ

  • Bakan Koca, 'Birlikte Yeneceğiz' etiketiyle yaptığı paylaştığı mesajında, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." ifadelerine yer verdi.

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