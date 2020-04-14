Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım: Birlikte yeneceğiz

Ekonomi

Bakan Varak duyurdu: Yatırım ve istihdam cephesinden güzel var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edilen bugünlerde dış yatırım ve istihdam cephesinden güzel haberler olduğunu belirterek, "Bosch, 500 milyon liralık ilave yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak." dedi.