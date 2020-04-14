Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım: Birlikte yeneceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu mesaj yayınladı.
İŞTE BÖYLE YENECEĞİZ
- Bakan Koca, 'Birlikte Yeneceğiz' etiketiyle yaptığı paylaştığı mesajında, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." ifadelerine yer verdi.
Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz pic.twitter.com/bC6hmiLvA1
Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz pic.twitter.com/bC6hmiLvA1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2020