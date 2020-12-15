Bakan Soylu'dan örnek davranış: Koronavirüsü yendi, immün plazma bağışı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ve kızı geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmıştı. Tedavisinin ardından yeniden sağlığına kavuşan Bakan Soylu, Kovid-19 immün plazma bağışı yaptı. Ankara Kızılay'daki Cebeci Kan Merkezi'ne gelen Soylu, plazma bağışı sırasında Kovid-19'a yakalandığı süreci ve hastalığın seyrini anlattı.

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"Salgını hafife almak daha büyük tehlike"

Kovid-19'un "virajlı" bir hastalık olduğunu söyleyen Soylu, "Bu hastalıkla karşı karşıya kaldığınız zaman çok normal bir yolda da gidebiliyor, hiç bir şey fark etmiyorsunuz. Fakat ani bir viraj ile karşılaşıyorsunuz. Ani virajın kendi adına tıbbi bir adı da yok. Oradan kurtuluyorsunuz tekrar yolda gidiyorsunuz. Tekrar bir virajla karşılaşıyorsunuz. Bunun söylememdeki temel sebep şu; Bu hastalığı ve bu salgını hafife almak belki de bu salgından daha büyük bir tehlike. Bunu hem kendi yaşadığım hem de birebir etrafımızda yakınlarımızda deneyimlediğimiz bir sonuç" dedi.

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"Tedbirlere uyun"

Hastalığa karşı vatandaşlara tavsiyelerde de bulunan Soylu, temizlik maske ve mesafe kuralları ile tedbirlere uymalarını, kalabalıklardan mümkün olduğunca uzak durmalarını isteyerek "İnadına kalabalığın üzerine gitmenin bir anlamı yok. İnadına kalabalık yerlerde bulunmanın bir anlamı yok Vatandaşların mümkün olduğu kadar kendileri gibi karşılarındaki kişileri de koruması gerekiyor" dedi.