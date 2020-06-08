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Koronavirüs Bakan Varank Kovid-19 Platformu altında 9u ilaç, 8i de aşı geliştirme olmak üzere 17 proje sürdürülüyor
TÜRKİYE

Bakan Varank: Kovid-19 Platformu altında 9’u ilaç, 8’i de aşı geliştirme olmak üzere 17 proje sürdürülüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kovid-19 Platformu altında 9’u ilaç, 8’i de aşı geliştirme olmak üzere 17 proje sürdürülüyor" dedi. Varank, "Brezilya'ya 1500'den fazla yoğun bakım solunum cihazının teslimatı yapıldı. Böylece yaklaşık 2 bin cihazı yurt dışına göndermiş olduk" dedi.

Haber Merkezi İHA
Mustafa Varank
Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK üzerinden desteklediğimiz yenilikçi bir tanı kiti projemiz de var. Kovid-19’un kuluçka döneminde, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce bu kitle 30 dakikada sonuç alınması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye, takip eden bir ülke değil, güçlü ekosisteminin sunduğu avantajla başlattığı aşı ve ilaç geliştirme hamlesiyle takip edilen bir ülke.

Daha önce ithal ettiğimiz iki farklı ilacın etken maddelerinin yerli üretimi için metotlar geliştirildi."

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