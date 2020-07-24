Bakanı Koca duyurdu: 1000 kişiden 2.5’inde test sonucu pozitif
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde yapılan koronavirüs testi sonuçlarını duyurarak vatandaşları salgına karşı uyardı. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "150 bin kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika yaptığı paylaşımda yurt genelinde yapılan koronavirüs test sonuçlarını açıkladı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."
"Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223.315’tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."
TÜRKİYE GENELİNDE, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.