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Koronavirüs Bakanı Koca duyurdu 1000 kişiden 25inde test sonucu pozitif
TÜRKİYE

Bakanı Koca duyurdu: 1000 kişiden 2.5’inde test sonucu pozitif

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde yapılan koronavirüs testi sonuçlarını duyurarak vatandaşları salgına karşı uyardı. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "150 bin kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanlığı, yurt genelinde kapı kapı dolaşıp antikor testi yapıyor.
Sağlık Bakanlığı, yurt genelinde kapı kapı dolaşıp antikor testi yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika yaptığı paylaşımda yurt genelinde yapılan koronavirüs test sonuçlarını açıkladı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."

Kapı kapı antikor testi
KORONAVİRÜS
Kapı kapı antikor testi

Koronavirüse karşı hayat kurtaran 14 kural
OYNAT 00:00
Koronavirüse karşı hayat kurtaran 14 kural
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla koronavirüse karşı hayat kurtaran 14 kuralı anlatan bir video paylaştı.


  • "Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223.315’tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."

Sağlık Bakanı Koca'dan halka koronavirüs testi uyarısı
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Koca'dan halka koronavirüs testi uyarısı

Sağlık çalışanları 'antikor testi' için mesaide
KORONAVİRÜS
Sağlık çalışanları 'antikor testi' için mesaide

Türkiye genelinde uygulanacak olan antikor testi nedir?
FOTOĞRAF 16
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Dünya genelinde koronavirüs semptomlarını gösteren herkese koronavirüs testi henüz yapılmış değil.
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Bu durum, koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının tam olarak tespit edilememesi demek.
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Bu kişiler, kendileri hastalanmasa bile farkında olmadan başkalarına bulaştırabiliyor.
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Bu nedenle, yapılacak antikor testleri hem gerçek sayının tespit edilerek, toplumların bağışıklık düzeyinin görülmesi hem de salgının boyutlarının anlaşılması açısından önem taşıyor.
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İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar.
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Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engeller.
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Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor.
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Bu antikorların tespit edilmesi, kişinin çok büyük ihtimalle koronavirüsü geçirdiğini gösteriyor.
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Bağışan ya da antikor, çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki moleküllerdir.
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Sağlık personelleri 81 ilde 153 bin kadar haneye giderek, bu haneden bir kişiyi örnek seçecek.
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Bu haneler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından rastgele seçilecek.
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Kişiye bir kaç adet soru sorulup, ardından PSR testi denilen burundan kültür alıp, hasta olup olmadığına yönelik test yapılacak. Kan örneği de alınıp antikor bakılacak.
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Bu antikor, o kişinin hastalık geçirip geçirmediğini, bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek.
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Uzmanlar, 150 bin test ile Türkiye'nin geneline yönelik bağışıklık oranı konusunda diğer ülkelere göre daha doğru sonuçlar çıkacağının beklendiğini ifade ediyor.
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Hem Türkiye'de hem dünya genelinde virüsün ortadan kalkması için kitle bağışıklığı oranının en az yüzde 50 civarında olması gerektiği belirtiliyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, antikor testleri ile ilgili şunları açıklamıştı: Avrupa bölgesinde büyük çaplı bir çalışmanın olmadığını söylediler. 153 bin kişiye örneklem yöntemiyle aileler tespit edildi. Kimlere test yapılacağı belli. PCR değil sadece antikora da bakılacak. Bağışık durumunu da biliyor olmuş olacağız: Tüm Türkiye için planlandı. 8 ilde başladı, yarın 5 il daha ilave olacak. Yakında tüm Türkiye'de yapılıyor olacak. İki hafta içinde zannediyorum bitmiş olur. Aktif vaka oranımızı görmüş olacağız, sürü bağışıklığı durumunun ne kadar gerçekçi olup olmadığını görmüş olacağız. Ben öyle çok yüksek bağışıklık oranımzın olduğunu düşünmüyorum. Dünyaya örnek olabilecek çalışma ve sonuç olacağını bilelim.
Türkiye genelinde uygulanacak olan antikor testi nedir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 81 şehrinde antikor testleri yapılacağını açıkladı. Peki nedir bu antikor testi? Kimlere, ne zaman ve nerede yapılacak? Antikor testi yapılacak haneler nasıl seçilecek? Yakından bakalım...
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