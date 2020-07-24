Bakanı Koca duyurdu: 1000 kişiden 2.5’inde test sonucu pozitif

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, antikor testleri ile ilgili şunları açıklamıştı: Avrupa bölgesinde büyük çaplı bir çalışmanın olmadığını söylediler. 153 bin kişiye örneklem yöntemiyle aileler tespit edildi. Kimlere test yapılacağı belli. PCR değil sadece antikora da bakılacak. Bağışık durumunu da biliyor olmuş olacağız: Tüm Türkiye için planlandı. 8 ilde başladı, yarın 5 il daha ilave olacak. Yakında tüm Türkiye'de yapılıyor olacak. İki hafta içinde zannediyorum bitmiş olur. Aktif vaka oranımızı görmüş olacağız, sürü bağışıklığı durumunun ne kadar gerçekçi olup olmadığını görmüş olacağız. Ben öyle çok yüksek bağışıklık oranımzın olduğunu düşünmüyorum. Dünyaya örnek olabilecek çalışma ve sonuç olacağını bilelim.