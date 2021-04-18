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Koronavirüs Bakanlık ifşa etti 41 maske markası güvensiz çıktı
TÜRKİYE

Bakanlık ifşa etti: 41 maske markası güvensiz çıktı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanımı denetleyerek, 41 maske markasını güvensiz ürün olarak tespit etti.

Haber Merkezi DHA
Bakanlık ifşa etti: 41 maske markası güvensiz çıktı
Arşiv

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından güvenli kişisel koruyucu donanımların piyasaya arzını sağlamak için gözetim ve denetim faaliyetleri titizlikle gerçekleştirilirken, öncelik vatandaşın sağlığını ve güvenliğini korumak oldu. Bu kapsamda, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi.

Tek tek tespit edildi

Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi. Burada 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi. Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti.

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  • Bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada ayrıca bakanlığın, ürettikleri ürünlerle vatandaşın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çorum'da maske denetimi yapıldı. Denetimler sırasında maske takmayan bir kadın ile görevli polis arasında yaşanan diyalog ise güldürdü. Ekipler, maskesiz gezen bir kadına uyarıda bulunarak kimliğini istedi. Kadının, 'Yemin et. Ceza yazmayacaksın söz ver.' diyerek tepkisi ilginç görüntüler oluşturdu.

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