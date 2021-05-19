Balık istifi gibi: Adana'da 17 kişilik minibüsten 27 işçi çıktı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki denetimler sırasında 01 MA 2033 plakalı bir minibüs durdurularak incelendi.
Ekipler, 17 yolcu kapasiteli minibüste 27 tarım işçisinin bulunduğunu belirledi.
Suriyeli şoför Mahir Omar'a (34) Kovid-19 tedbirlerini ihlalleri nedeniyle para cezası verildi, minibüs trafikten men edildi.
Yolculara da ceza kesildi
Ayrıca minibüsteki yolculara da 'sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal'den idari yaptırım tespit tutanağı düzenlendi.