Koronavirüs Balık istifi gibi Adanada 17 kişilik minibüsten 27 işçi çıktı
ADANA TÜRKİYE

Balık istifi gibi: Adana'da 17 kişilik minibüsten 27 işçi çıktı

Adana'da 17 yolcu kapasiteli minibüste 27 işçi taşıyan sürücüye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlali nedeniyle para cezası yazıldı. Yolculara da 'sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal'den idari yaptırım tespit tutanağı düzenlendi.

Haber Merkezi AA DHA
Balık istifi gibi: ​Adanada 17 kişilik minibüsten 27 işçi çıktı - Adana haberleri
Ekipler, 17 yolcu kapasiteli minibüste 27 tarım işçisinin bulunduğunu belirledi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki denetimler sırasında 01 MA 2033 plakalı bir minibüs durdurularak incelendi.

Adana'da durdurulan 12 kişilik minibüsten 27 işçi indi
OYNAT 00:53
Adana'da durdurulan 12 kişilik minibüsten 27 işçi indi
Adana'da trafik polislerinin yaptığı denetimde durdurulan 12 kişilik minibüsten 27 tarım işçisi indi. Taşımacılık izin belgesi bulunmadığı belirlenen Suriye uyruklu sürücü Mahir Omar'a 3 bin 249 TL para cezası kesildi.

Ruhsata işlenmeden düzenlemeler yapılan minibüs trafikten men edilirken, minibüsteki yolculara da sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlalden idari yaptırım tespit tutanağı düzenlendi.


Ekipler, 17 yolcu kapasiteli minibüste 27 tarım işçisinin bulunduğunu belirledi.

DHA

Suriyeli şoför Mahir Omar'a (34) Kovid-19 tedbirlerini ihlalleri nedeniyle para cezası verildi, minibüs trafikten men edildi.

DHA

Polis bile şoke oldu: 14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı
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Polis bile şoke oldu: 14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı

Yolculara da ceza kesildi

Ayrıca minibüsteki yolculara da 'sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal'den idari yaptırım tespit tutanağı düzenlendi.

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