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Koronavirüs Banksyden "İnci Küpeli Kız portresine korona güncellemesi
DÜNYA

Banksy’den "İnci Küpeli Kız’’ portresine korona güncellemesi

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin 2014 yılında bir duvara yaptığı "İnci Küpeli Kız’’ portresine korona virüs güncellemesi yapılarak cerrahi maske eklendi.

Haber Merkezi İHA
Banksy eserine maske ekledi.
Banksy eserine maske ekledi.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hayatının her alanını etkilediği gibi sanatı da etkiliyor. İngiltere’de sokak duvarlarına yaptığı resimler ile ün salmış Banksy’den bu kez korona virüs temalı bir çalışma geldi.

Banksy, 2014 yılında İngiltere’nin Bristol şehrinde limanda bulunan bir duvara dünyaca ünlü sanat eseri ‘’İnci Küpeli Kız’’ tablosunu resmetmişti. Sanatçı, korona virüs salgını nedeni ile geçtiğimiz günlerde bu eserini güncelleyerek İnci Küpeli Kız’a, korona virüs salgınına karşı tüm dünyanın kullanmaya başladığı cerrahi maskelerden taktı.
İnci Küpeli Kız tablosu 1665 yılında Hollandalı ressam Johannes Vermeer tarafından yapılmıştır. Tablo, Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Mauritshuis’de sergilenirken, tablo aynı zamanda "Kuzeyin Mona Lisa’sı" ya da "Hollandalı Mona Lisa" olarak adlandırılır.

Banksy bir süre önce de evde yaptığı çalışmasını paylaşmıştı.

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