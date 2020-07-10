Barbados'ta tatil gibi iş imkanı: Evden çalışan turistlere bir yıllık oturum izni
Karayipler'de bulunan tatil merkezi Barbados'un Başbakanı Mia Mottley, adaya tatil için gelen ancak kalışını uzatarak, koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışmaya burada başlamak isteyen yabancı turistlere bir yıllık oturum izni vermeye hazırlandıklarını söyledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte çalışma şekillerinde de farklı bir evreye geçildi. Çoğu şirket evden çalışma modeline dönerken, bu durum hayat standartlarını da değiştirdi. Bu modeli sindirenler için rüya gibi bir fırsat haberi Karayipler'de bulunan tatil cenneti Barbados'tan geldi.
BBC Türkçe'nin haberine göre; Barbados'un Başbakanı Mia Mottley, adaya tatil için gelen ancak kalışını uzatarak, evden çalışmaya burada başlamak isteyen yabancı turistlere bir yıllık oturum izni vermeye hazırlandıklarını söyledi. Mottley, "Barbados'a Hoşgeldiniz Damgası" adını verdikleri programla, yabancı turistlerin bir yıl boyunca adada yaşayarak, turistik seyahatten farklı olarak oradaki hayatı daha iyi deneyimleyebileceklerini belirtti.
Mottley, "Buraya gelip birkaç ay uzaktan çalışıp sonra tekrar gidip, tekrar gelebilme olanağınız olduğunda neden Avrupa, ABD ya da Latin Amerika'da yaşayasınız ki?" ifadelerini kullandı.
Barbados'un gelirinin yüzde 40'ı turizimden
Dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri olan Barbados'un gayrısafi yurtiçi hasılasının yüzde 40'ı turizmden geliyor. İstihdamın yüzde 30'u da yine bu sektörde çalışıyor. Ancak, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar ülke ekonomisini de zor durumda bırakıyor.