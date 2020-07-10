Barbados'ta tatil gibi iş imkanı: Evden çalışan turistlere bir yıllık oturum izni

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte çalışma şekillerinde de farklı bir evreye geçildi. Çoğu şirket evden çalışma modeline dönerken, bu durum hayat standartlarını da değiştirdi. Bu modeli sindirenler için rüya gibi bir fırsat haberi Karayipler'de bulunan tatil cenneti Barbados'tan geldi.

OYNAT 00:00 Yeni Şafak internet servisi ofisi evlere taşıdı: Evde işin ilk günü Yeni Şafak internet servisi olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çalışmaya başladık. Ofisteki bilgisayarlarımızı alıp evlerimize geçtik ve 'Evde kal Türkiye' çağrısının hem uygulayıcısı hem de sözcülerinden olduk. Editörlerimiz haber akışını kesmemek için mesailerini evlerinden yaparken bir yandan da çocukları ile renkli anlar yaşıyor. Son bir not: editörlerimizden Halil Akkoç'un afacan oğlu Ahmet Emin'e dilediği kadar 'basıttırmak' için çalışmalarımızı tamamladık. BiP'te paylaş

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HAYAT Evden çalışmanın dramı: İş bitmiyor, bilgisayar hiç kapanmıyor

Ada hayatını deneyimleme imkanı

BBC Türkçe'nin haberine göre; Barbados'un Başbakanı Mia Mottley, adaya tatil için gelen ancak kalışını uzatarak, evden çalışmaya burada başlamak isteyen yabancı turistlere bir yıllık oturum izni vermeye hazırlandıklarını söyledi. Mottley, "Barbados'a Hoşgeldiniz Damgası" adını verdikleri programla, yabancı turistlerin bir yıl boyunca adada yaşayarak, turistik seyahatten farklı olarak oradaki hayatı daha iyi deneyimleyebileceklerini belirtti.

KORONAVİRÜS Evden çalışmak verimi artırıyor

Mottley, "Buraya gelip birkaç ay uzaktan çalışıp sonra tekrar gidip, tekrar gelebilme olanağınız olduğunda neden Avrupa, ABD ya da Latin Amerika'da yaşayasınız ki?" ifadelerini kullandı.

Barbados'un gelirinin yüzde 40'ı turizimden

Dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri olan Barbados'un gayrısafi yurtiçi hasılasının yüzde 40'ı turizmden geliyor. İstihdamın yüzde 30'u da yine bu sektörde çalışıyor. Ancak, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar ülke ekonomisini de zor durumda bırakıyor.