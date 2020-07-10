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DÜNYA

Barbados'ta tatil gibi iş imkanı: Evden çalışan turistlere bir yıllık oturum izni

Karayipler'de bulunan tatil merkezi Barbados'un Başbakanı Mia Mottley, adaya tatil için gelen ancak kalışını uzatarak, koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışmaya burada başlamak isteyen yabancı turistlere bir yıllık oturum izni vermeye hazırlandıklarını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Barbados'ta evden çalışan turistlere bir yıllık oturum izni.
Barbados'ta evden çalışan turistlere bir yıllık oturum izni.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte çalışma şekillerinde de farklı bir evreye geçildi. Çoğu şirket evden çalışma modeline dönerken, bu durum hayat standartlarını da değiştirdi. Bu modeli sindirenler için rüya gibi bir fırsat haberi Karayipler'de bulunan tatil cenneti Barbados'tan geldi.

Yeni Şafak internet servisi ofisi evlere taşıdı: Evde işin ilk günü
OYNAT 00:00
Yeni Şafak internet servisi ofisi evlere taşıdı: Evde işin ilk günü
Yeni Şafak internet servisi olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çalışmaya başladık. Ofisteki bilgisayarlarımızı alıp evlerimize geçtik ve 'Evde kal Türkiye' çağrısının hem uygulayıcısı hem de sözcülerinden olduk. Editörlerimiz haber akışını kesmemek için mesailerini evlerinden yaparken bir yandan da çocukları ile renkli anlar yaşıyor. Son bir not: editörlerimizden Halil Akkoç'un afacan oğlu Ahmet Emin'e dilediği kadar 'basıttırmak' için çalışmalarımızı tamamladık.

Evden çalışmanın dramı: İş bitmiyor, bilgisayar hiç kapanmıyor
HAYAT
Evden çalışmanın dramı: İş bitmiyor, bilgisayar hiç kapanmıyor

Ada hayatını deneyimleme imkanı

BBC Türkçe'nin haberine göre; Barbados'un Başbakanı Mia Mottley, adaya tatil için gelen ancak kalışını uzatarak, evden çalışmaya burada başlamak isteyen yabancı turistlere bir yıllık oturum izni vermeye hazırlandıklarını söyledi. Mottley, "Barbados'a Hoşgeldiniz Damgası" adını verdikleri programla, yabancı turistlerin bir yıl boyunca adada yaşayarak, turistik seyahatten farklı olarak oradaki hayatı daha iyi deneyimleyebileceklerini belirtti.

Evden çalışmak verimi artırıyor
KORONAVİRÜS
Evden çalışmak verimi artırıyor
  • Mottley, "Buraya gelip birkaç ay uzaktan çalışıp sonra tekrar gidip, tekrar gelebilme olanağınız olduğunda neden Avrupa, ABD ya da Latin Amerika'da yaşayasınız ki?" ifadelerini kullandı.

Barbados'un gelirinin yüzde 40'ı turizimden

Dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri olan Barbados'un gayrısafi yurtiçi hasılasının yüzde 40'ı turizmden geliyor. İstihdamın yüzde 30'u da yine bu sektörde çalışıyor. Ancak, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar ülke ekonomisini de zor durumda bırakıyor.

10 şirketten binlerce personeline evden çalışma izni
FOTOĞRAF 24
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2019 yılı aralık ayının son haftasında Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın 115 ülkesine yayılan koronavirüste enfekte olan kişi sayısı 120 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bini aşmış durumda.
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Ekonomik olarak da korkutucu etki oluşturacağı tahmin edilen virüse karşı dünya devleri ise harekete geçti.
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Kimi şirketler kritik bölgelerdeki üretim merkezlerini ikinci bir açıklamaya kadar kapatırken özellikle teknoloji şirketleri ise çalışanları arasında yayılma riskine karşı bir bir 'homeofis' çalışma sistemine geçiyor.
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Aralarında Twitter, Google ve Apple gibi devlerin yer aldığı çok sayıda şirket on binlerce çalışanına ‘işe gelmeyin, evden çalışın’ diye mesaj atıyor.
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Koronavirüsün giderek yayılmasının ardından teknoloji devi Apple çalışanlarına evden çalışmalarını önerdi.
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Apple CEO'su Tim Cook imzalı bildiride şirketin Güney Kore, Japonya, İtalya, Fransa İsviçre, İngiltere, California ve Seattle'daki ofislerinde çalışanların iş yerlerine gitme zorunluluğu olmadığının altı çizildi.
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Sosyal medya devi Twitter da 5 bin çalışanının tamamına evden çalışın çağrısında bulundu.
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Şirket, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore’deki çalışanlarına evden çalışmayı zorunlu tutarken, diğer ülkelerdeki ofislerde ise isteyen ya da ihtiyaç duyan çalışanlarına ise home ofis çalışma alternatifini açık tutuyor.
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Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon da koronavirüs kaynaklı işlerini farklı bir noktadan yürütebilecek çalışanlarına evden çalışmaları yönünde talimat verdi.
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Yönetim kurulu tarafından alınan karar sonrasında şirketin Seattle’daki merkezinde çalışanların büyük bir kısmı dört hafta boyunca evden mesai yapmaya başladı.
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Virüsün yayılmasını azaltmak amacıyla Washington eyaletindeki tüm çalışanlarına 'evden çalışın' notu gönderen internet devi Google virüsün yayılmasının ardından bu notunu Kuzey Amerika'daki bütün çalışanlarına göndererek 10 Nisan'a kadar home ofis sistemine geçildiğini duyurdu.
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Şirket sözcüsü Avrupa'da da evden çalışmanın desteklendiğini açıkladı.
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ABD’li teknoloji devi Microsoft’un iki çalışanına yeni tip corona virüsü COVID-19 teşhisi konmasının ardından şirket, salgının daha fazla yayılmasını önlemek adına bazı ofislerindekiçalışanlarınn evden çalışmasını istedi.
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Teşhis koyulan çalışanlardan birinin, Microsoft'un ana kampüsünde çalıştığını ve bazı çalışanla yakın temasta bulunduğu da kaydedildi.
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Virüsün her geçen gün farklı bir bölgeye sıçrayarak yayılmasının ardından harekete geçen Facebook ise bu süreçte ABD Seattle'da bulunan ofislerinden birini kapattı.
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Şirketin Seattle merkezli 5 bin çalışanı 31 Mart’a kadar evden çalışacak.
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Popüler oyun Destiny 2’yi yapan Bungie; Washington’daki ofisi çalışanlarından evden çalışmalarını isterken ​Nintendo ise Washington ve California’daki Nintendo of America personelinin evden çalışmasına izin veriyor.
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Söz konusu şirketler çalışanlarının uzaktan oyun geliştirmeye devam etmesini sağlamak için altyapı da sunmuş durumda.
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Ev sahipleri ve ev kiralamak isteyenleri bir araya getiren web uygulaması AirBnb de beli bölgedeki çalışanları için evden çalışma uygulamasını devreye aldı.
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Şirketten yapılan açıklamada Bay Area çalışanlarına önümüzdeki iki hafta boyunca evden çalışmaları belirtildi.
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Dünyanın dört bir yanındaki bankalar da koronavirüsün yayılması sonucu seyahat engelleri ve çalışanların karantinaya alınması gibi durumlarda faaliyetlerini sürdürebilmenin yollarını arıyor.
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Söz konusu bankalardan ABD'li J.P. Morgan ise bunu pratiğe dökmüş durumda. Koronavirüsün yayılması ihtimaline karşı acil durum planını test eden banka ABD’deki yüzlerce çalışanından, yerel ofislerin kapatılması durumuna karşı evden çalışmalarını istedi.
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NASA'nın Kaliforniya'daki Ames Araştırma Merkezi pazar günü, bir sonraki duyuruya kadar çalışanlarının evden çalışacağını açıkladı.
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Duyuru, çalışanlardan birinin Kovid-19 taşıdığının onaylanmasının ardından geldi. Söz konusu çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, evden çalışacak ekipmanı olmayan ya da laboratuvar ve teknik ekipman gerektiren diğer noktalarda çalışan personelin ne yapacağına dair bilgilendirileceği belirtildi.
10 şirketten binlerce personeline evden çalışma izni
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınında can kaybı ve enfekte olan kişi sayısının artması üzerine şirketler de harekete geçti. Binlerce personele evden çalışmaları yönünde mesaj atılıyor...
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