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Koronavirüs Barcelonadaki hayvanat bahçesinde 4 aslan koronavirüse yakalandı
DÜNYA

Barcelona'daki hayvanat bahçesinde 4 aslan koronavirüse yakalandı

Barcelona'daki hayvanat bahçesinde 4 aslan koronavirüse yakalandı

İspanya’nın Barselona kentinde bulunan bir hayvanat bahçesindeki 4 aslanın koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Barselona Hayvanat Bahçesi’ndeki 4 aslanda koronavirüs tespit edildi. Koronavirüse yakalanan aslanların isimleri ise Zala, Nima, Run Run ve Kiumbe olarak açıklandı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, çalışanlardan 2 kişide de koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. İspanya medyası, uzmanların aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattığını duyurdu.
KEDİGİLLERDE DAHA ÖNCE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMİŞİ
Nisan ayında ABD’nin New York kentinde bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi’nde 4 kaplan ve 3 aslanda koronavirüs tespit edilmişti. Öte yandan, ABD, Belçika ve Danimarka’da da evcil ve sokak kedilerinde koronavirüse rastlanmıştı.

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