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Koronavirüs Bartında, nişan sonrası köy ve toplu konutta karantina Düğün töreni boyunca yerinde denetim yapılacak
TÜRKİYE

Bartın haberleri: Bartın'da, nişan sonrası köy ve toplu konutta karantina

Bartın'da, nişan sonrası köy ve toplu konutta karantina: Düğün töreni boyunca yerinde denetim yapılacak

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kirsinler köyü ile Afet Konutları'ndaki iki nişan törenin ardından koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine köy ve 2 blok, karantinaya alındı. Görevlilerin, düğün boyunca denetimde bulunacağı kaydedilen açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Meclisinin düğünlerde uygulanacak tedbirler konulu 46’nolu kararında belirtilen tedbirlere uyulup uyulmadığı ile ilgili olarak düğün töreni boyunca yerinde denetim yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi DHA
Bartın'da, nişan sonrası köy karantinaya alındı.
Bartın'da, nişan sonrası köy karantinaya alındı.

Ulus’a bağlı Kirsinler köyünde nişan töreni sonrası koronavirüs vakaları tespit edildi. Kumluca Yeni Mahalle Yeni Afet Konutları A1 ve F1 bloklarında da nişan töreni sonrası pozitif vakalar görüldü.

Bunun üzerine Ulus İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, Kirsinler köyü ile Yeni Afet Konutları A1 ve F1 bloklarının karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından köyün girişleri, jandarma ekiplerince kapatılırken, orman yolları da iş makineleriyle kazılarak kapatıldı.

Karantina virüsü yendi: Gözlem altına alınan köylerde hiçbir yeni vaka görülmedi
KORONAVİRÜS
Karantina virüsü yendi: Gözlem altına alınan köylerde hiçbir yeni vaka görülmedi

Bartın'da, nişan sonrası köy karantinaya alındı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ DÜĞÜNLERDE GÖREV YAPACAK

Bartın Valiliği'nin açıklamasında ise kent genelinde yapılacak düğün, kına, nişan ve sünnet törenlerinde güvenlik güçlerinin görevlendirileceği belirtildi. Görevlilerin, düğün boyunca denetimde bulunacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • “İlimiz genelinde gerçekleştirilecek düğün törenlerinin kına, nişan ve sünnet düğünü etkinlikleri dahil her biri için sivil ya da resmi emniyet ve jandarma personeli görevlendirilecektir. Bu personel tarafından İl Hıfzıssıhha Meclisinin düğünlerde uygulanacak tedbirler konulu 46’nolu kararında belirtilen tedbirlere uyulup uyulmadığı ile ilgili olarak düğün töreni boyunca yerinde denetim yapılacaktır."

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