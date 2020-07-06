Bartın'da, nişan sonrası köy ve toplu konutta karantina: Düğün töreni boyunca yerinde denetim yapılacak

Ekonomi

MTV ödemeleri başladı: Son günü kaçırmayın

MTV vergisinin ikinci kısım ödemeleri başladı başladı. 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit için son gün de belli oldu. Vatandaşlar araçlarının yaşı ve motor hacmine göre 2020 MTV ödeme 2. taksit işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, MTV ödemeleri ne zamana kadar devam edecek? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? İşte detaylar…