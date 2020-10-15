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Koronavirüs Bartınlı Fatma nine 95 yaşında koronavirüse meydan okudu Biz de şaşkınız
TÜRKİYE

Bartınlı Fatma nine 95 yaşında koronavirüse meydan okudu: Biz de şaşkınız

Bartın'da koronavirüse yakalanan 95 yaşındaki Fatma Ayan, hastanede, 13 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu. 57 yaşındaki Müesser Koç annesinin 2 kez anjiyo olduğunu ve felç geçirdiğini, 95 yaşında virüsü atlatmasına çok şaşırdıklarını ve sevindiklerini söyledi. Fatma nine ise gençliğinde çok iyi beslendiğini söyleyerek, "Sabahları bal, yoğurt ve süt yedim. Doktorlar bana hastanede çok iyi baktılar” dedi.

Haber Merkezi DHA
Bartınlı Fatma nine 95 yaşında koronavirüsü yendi.
Bartınlı Fatma nine 95 yaşında koronavirüsü yendi.

Merkeze bağlı Gürpınar köyünde kızı Müesser Koç ile oturan 4 çocuğu, 12 torunu olan Fatma Ayan, 23 Eylül günü rahatsızlandı. Fatma Ayan yapılan test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. 13 gün süren tedavisinin ardından Ayan taburcu edildi. 10 yıl önce kalp krizi ve beyin felci geçiren Fatma Ayan, sağ gözünde görme kaybı ve duyma yetisini de yüzde 80 oranında yitirdi.

"Sabahları bal, yoğurt ve süt yedim"


Koronavirüsü atlattıktan sonra evinde dinlenen Fatma Ayan, "10 günden fazla hastanede yattım. Ne hastalığım olduğunu bilmiyorum. Başım ağrıyordu ama şimdi iyiyim. Ben gençliğimde çok sağlıklı beslendim. Sabahları bal, yoğurt ve süt yedim. Doktorlar bana hastanede çok iyi baktılar” dedi.

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Sağlık durumu iyi


15 yıldır annesine evinde baktığını söyleyen kızı Müesser Koç, "Annemde grip rahatsızlığı başladı. Sonra sağlık ekiplerini çağırdık. Testi pozitif çıkınca, hemen alıp hastaneye yatırdılar. Hastanede yattıktan sonra sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. Biz çok şaşırdık. Çünkü çok korkmuştum. Allah’ımıza binlerce şükür olsun ki şu an çok iyi. Geçtiğimiz yıllarda 2 kere anjiyo ve felç geçirdi. Ama tansiyonu var. Sağlık durumu çok iyi, bizde virüsü atlatınca çok sevindik. Sonuçta annem 95 yaşında virüsü atlatmasına bile çok şaşırdık. Allah daha çok uzun ömür versin” diye konuştu.

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Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki kadın: Hiç evden çıkmadım nereden bulaştığını bilmiyorum
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde Covid-19 testi pozitif çıkan hastalar arasında ölüm oranları, vücut dirençleri düşük olan ya da başka hastalıkları da bulunan özellikle ileri yaştaki kişiler olduğu belirlendi. Bilim adamları da özellikle solunum yolu, kalp, şeker ve diyabet gibi rahatsızlığı bulunan hastalar ile ileri yaştaki kişilerin kendilerini çok iyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu.
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Ancak dünya genelinde mucize olarak değerlendirilebilecek, 100 yaşının üzerinde birçok kişi virüse yakalanmasına rağmen gördükleri tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bu kişilerden biri de Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde oturan 104 yaşındaki Beyaz Kaplan oldu.
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Gölbaşı'nda kızı ile birlikte yaşayan Beyaz Kaplan, 19 gün önce rahatsızlanınca yakınları tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Kaplan, hastaneye yatırılarak tedaviye alındı. Aradan geçen 18 günün sonunda virüsü yenen Beyaz Kaplan, önceki gün işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
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'HEP DOĞAL BESLENDİ' <br> <br> Geçirdiği hastalık nedeniyle halen konuşmakta zorluk yaşayan Beyaz Kaplan'ın kızı Fatma Kaplan, annesinin bu yaşa kadar sürekli doğal gıdalarla beslendiğini anlatarak, Benim annem bu yaşına kadar hep pekmez yiyip taze meyve tüketti. Hep doğal beslendi. Onun için çok dinç ve sağlıklıydı...
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Hasta olunca da ilk olarak soğuk algınlığına iyi gelen besinler verdik. Sonra durumu kötüleşince hastaneye götürdük. Yapılan testlerle birlikte koronavirüs tanısı pozitif çıktı. Pozitif çıkınca direk hastaneye yatırdık. Bende yanında refakatçi kaldım anbean yaşadıklarına şahit oldum çok kötü günlerimiz oldu. İnsanın başına gelince anlıyor dedi.
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'SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENERJİSİ BİZİ POZİTİF ETKİLEDİ'<br> <br> Hastanede süren 18 günlük tedavi boyuncu sağlık çalışanlarının pozitif enerjisinin kendilerine yansıdığını söyleyen Fatma Kaplan, 18 gün kaldık 19'uncu günün sonunda taburcu olduk. Bir hafta hiç nefes alamadı tamamen nefesi kesildi...
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Oksijenle yaşıyordu ondan sonra şükürler olsun doktorlarımız çok güzel ilgilendi. Onların zaten pozitif enerjisi bize yetiyordu. Sağlık personelleri olsun sağ olsunlar çok ilgilendiler. 19'uncu günün sonunda da bizi taburcu ettiler dedi.
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'ÇEVRENİZDEKİ İNSANLARI DÜŞÜNÜN BİTSİN ARTIK' <br> <br> Maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyaran Kaplan, Benim annem hiç dışarı çıkmıyordu bu hastalık geldi geleli sürekli evdeydi. O kadar kendini korudu gerçekten oluyormuş bir poşeti bile eve getirince oluyormuş. O yüzden kesinlikle tedbirlerinizi alın öyle çıkın dışarıya. Kendinizi düşünmüyorsanız çevrenizdeki insanları düşünün bitsin artık şeklinde konuştu. Evine döndüğü için sevindiğini söyleyen Beyza Kaplan ise, Hiç evden dışarı çıkmadım. Bu virüs bana nereden geldi bilmiyorum dedi.
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki kadın: Hiç evden çıkmadım nereden bulaştığını bilmiyorum
Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 104 yaşındaki Beyaz Kaplan, dünyada koronavirüsü yenen en yaşlı hastalardan biri oldu. 18 gün koronavirüs tedavisi gördükten sonra testi negatif çıkınca taburcu edilen Beyaz Kaplan, salgın süresince evden çıkmadığını ve koronavirüsün nereden bulaştığını bilmediğini söyledi.


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