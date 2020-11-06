Başakşehir'de minibüsü tıka basa dolduran şoförden pes dedirten savunma: Ben almadım onlar bindi Koronavirüs salgını etkilerini sürdürmesine rağmen vatandaşların tedbirsizliği ve kurallara uymaması nedeniyle ölüm ve vaka sayıları her geçen gün artıyor. Türkiye'de salgının merkezi olan İstanbul'da ise ikinci dalga endişesi yaşanmasına rağmen kentten şoke eden görüntüler gelmeye devam ediyor. Başakşehir'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüste fazladan 8 yolcu olduğu belirlendi. "Ben almadım onlar bindi" diyerek kendisini savunan sürücü ceza almaktan kurtulamadı

Haber Merkezi 06 Kasım 2020, 09:55 Son Güncelleme: 06 Kasım 2020, 10:04 DHA