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Koronavirüs Başakşehirde minibüsü tıka basa dolduran şoförden pes dedirten savunma Ben almadım onlar bindi
TÜRKİYE

Başakşehir'de minibüsü tıka basa dolduran şoförden pes dedirten savunma: Ben almadım onlar bindi

Koronavirüs salgını etkilerini sürdürmesine rağmen vatandaşların tedbirsizliği ve kurallara uymaması nedeniyle ölüm ve vaka sayıları her geçen gün artıyor. Türkiye'de salgının merkezi olan İstanbul'da ise ikinci dalga endişesi yaşanmasına rağmen kentten şoke eden görüntüler gelmeye devam ediyor. Başakşehir'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüste fazladan 8 yolcu olduğu belirlendi. "Ben almadım onlar bindi" diyerek kendisini savunan sürücü ceza almaktan kurtulamadı

Haber Merkezi DHA
Minibüsü dolduran şoföre ceza kesildi.
Minibüsü dolduran şoföre ceza kesildi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, vatandaşların yoğun olduğu toplu taşıma araçları üzerinde denetim yaptı. Atatürk Bulvarı üzerinde otobüs ve minibüsleri durduran polis ekipleri, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

Durdurulan bir minibüste fazladan 8 fazla yolcu olduğu görüldü. Sürücüye pandemi tedbirlerine uymadığı için para cezası kesildi.

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GÜNDEM
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Kameraların çekim yapmasını engellemeye çalıştı

"BEN ALMADIM ONLAR BİNDİ"
Fazla yolcu taşıdığı için kendisine ceza yazılan şoför, kendisini çeken kamerayı elinle kapatmaya çalıştı. Neden fazla yolcu aldığı sorulan sürücü, "Ben almadım onlar bindi" dedi.

Minibüslerde aynı manzara; ikinci kez ceza yedi: Şoföre söyledik ama...
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Kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için denetimlere takılan bir minibüs şoförünün daha önce de fazla yolcu taşımaktan ceza aldığı ortaya çıktı.
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, sabah saatlerinde Ataşehir'de iki farklı noktada minibüs ve otobüslere denetim yaptı.
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Bazı minibüsler, polisin denetim noktasını haber alınca güzergah değiştirdi ama buna rağmen ceza yemekten kurtulamadı.
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Fazla yolcu taşıdığı tespit edilen bir başka minibüsün ise daha önce de aynı kuralı ihlal etmekten ceza yediği ortaya çıktı.
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Her iki minibüse Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira para cezası kesildi.
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Minibüste bulunan bir yolcu, Millet işe gidiyor. Gidemezlerse yevmiyesini kesecekler. Buna bir önlem bulunması lazım. Şoföre söyledik ama o da para kazanıyor dedi.
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Polis ekipleri ayrıca otobüsleri de durdurarak denetim yaptı. Sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti.
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Minibüslerde aynı manzara; ikinci kez ceza yedi: Şoföre söyledik ama...
Ataşehir'de sivil trafik ekipleri, sokağa çıkma yasağının ardından minibüs ve otobüslere denetim yaptı.


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