Başakşehir'de minibüsü tıka basa dolduran şoförden pes dedirten savunma: Ben almadım onlar bindi
Koronavirüs salgını etkilerini sürdürmesine rağmen vatandaşların tedbirsizliği ve kurallara uymaması nedeniyle ölüm ve vaka sayıları her geçen gün artıyor. Türkiye'de salgının merkezi olan İstanbul'da ise ikinci dalga endişesi yaşanmasına rağmen kentten şoke eden görüntüler gelmeye devam ediyor. Başakşehir'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüste fazladan 8 yolcu olduğu belirlendi. "Ben almadım onlar bindi" diyerek kendisini savunan sürücü ceza almaktan kurtulamadı
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, vatandaşların yoğun olduğu toplu taşıma araçları üzerinde denetim yaptı. Atatürk Bulvarı üzerinde otobüs ve minibüsleri durduran polis ekipleri, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti.
Durdurulan bir minibüste fazladan 8 fazla yolcu olduğu görüldü. Sürücüye pandemi tedbirlerine uymadığı için para cezası kesildi.
Kameraların çekim yapmasını engellemeye çalıştı
"BEN ALMADIM ONLAR BİNDİ" Fazla yolcu taşıdığı için kendisine ceza yazılan şoför, kendisini çeken kamerayı elinle kapatmaya çalıştı. Neden fazla yolcu aldığı sorulan sürücü, "Ben almadım onlar bindi" dedi.