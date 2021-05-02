Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Başhekim paylaştı Kovid yoğun bakımda sıfır vaka
OSMANİYE TÜRKİYE

Başhekim paylaştı: Kovid yoğun bakımda sıfır vaka - Osmaniye haberleri

Kırmızı renkle "Çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde devlet hastanesi, Kovid yoğun bakım ünitesinde vaka sayısının sıfır olduğunu açıkladı. Dün de Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Şamil Gerek, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Kovid-19 yoğun Bakım Servisi'nde hasta sayısının sıfıra indiğini duyurmuştu.

Haber Merkezi İHA
Başhekim paylaştı: Kovid yoğun bakımda sıfır vaka - Osmaniye haberleri
Başhekimin paylaştığı fotoğraf.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan korona virüs haritasında kımızı renkle “Çok yüksek riskli” iller arasında gösterilen Osmaniye’de vaka sayıları düşüyor.

Düziçi ilçesinde düşen vaka sayıları nedeniyle devlet hastanesinde bulunan Kovid yoğun bakım ünitesinin boş halinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Başhekim Aysun Albayrak, ilk kez hasta yatışının olmadığını söyledi.

Albayrak, "Tam kapanma sürecinin olumlu etkilerini görmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 1 yıldır Kovid yoğun bakımımızda ilk kez hasta yatışı yok, servislerimizde de azaldı. Bu mücadelede ön saftaki tüm emekçi kahramanları kutluyorum. Bu kahramanlarımızı gün gelecek tarih minnetle hatırlatacak” görüşlerine yer verdi.


Öte yandan, Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Şamil Gerek de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Kovid yoğun bakım ünitesinde vaka sayısının sıfır olduğunu bildirmişti.

Üç il için sevindiren gelişme: Vaka sayısı yüzde 35 azaldı
KORONAVİRÜS
Üç il için sevindiren gelişme: Vaka sayısı yüzde 35 azaldı

Kadirli'de de sıfıra indi

Koronavirüs risk haritasında yüksek riskli olarak kırmızı kategoride bulunan Osmaniye'de, Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Şamil Gerek, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Kovid-19 yoğun Bakım Servisi'nde hasta sayısının sıfıra indiğini duyurdu.

Risk haritasında kırmızı kategoride bulunan kentteki Kadirli Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Uzman Dr. Şamil Gerek, sosyal medya hesabında "Kadirli Devlet Hastanesi Kovid yoğun bakım hasta sayımız sıfır (0). Daha iyi olacağız inşallah" notu ile boş yoğun bakım servisinin fotoğrafını paylaştı.

Abone Ol Google News
İstanbulu kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

'Otogar bombacıları' tutuklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

​İçişleri Bakanlığı'ndan 'muafiyet belgesi' açıklaması.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.

Küme düşen<br> ilk takım belli oldu

Küme düşen
ilk takım belli oldu

39. hafta maçı sonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım oldular.

9 yıllık seriyi bozdular

9 yıllık seriyi bozdular

​İtalya Serie A'da şampiyonluklarını ilan ettiler.

Şehidin kanı yerde kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.