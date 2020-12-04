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TÜRKİYE

Başkan tebdili kıyafet korona denetiminde

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sabah erken saatte geldiği Toplu Taşıma Merkezi’nde otobüs seferlerini denetledi. Otobüse binerek yolculuk yapan Başkan Yılmaz, pandemi kurallarına uyan personellerine teşekkür etti. Denetleme sırasında kısa sürede tanınan Başkan Yücel Yılmaz’a vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Haber Merkezi İHA
​Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, vatandaşın arasına karışıp denetim yaptı.
​Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, vatandaşın arasına karışıp denetim yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sabah erken saatte geldiği Toplu Taşıma Merkezi’nde pandemi denetlemesi yaptı. Tek başına vatandaşın arasına karışan Başkan Yılmaz, ulaşımın merkezinde dezenfektan noktalarını kontrol etti, otobüs seferlerini denetledi. Maskesini takarak kendi önlemini alan Başkan Yılmaz, bir otobüse binip yarım saatlik de yolculuk yaptı.

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İçişlerinden 500 bin iş yerine korona denetimi

Otobüslerdeki temizliği denetledi

Plevne Mahallesi’ne otobüsle giden Başkan Yılmaz, otobüslerin fazla yolcu alıp almadığını, maskesiz ulaşım kullanan olup olmadığını da denetledi. Yolculuk sonunda gazetecilere değerlendirmede bulunan Yücel Yılmaz, "Bugün erken saatte toplu taşıma merkezine gelerek belediyemizin çalışmalarını yerinde görmek istedim. Bir de yolculuk yaptım. Toplu taşıma merkezinde direklere asılı dezenfektanlar yerinde duruyor mu? Vatandaşlar kullanıyor mu? Akşam temizliği yapılmış mı? Gayet de nizami gördüm. Otobüs şoförlerimiz otobüs kalkış saatlerine de uydu. Kimseye söylemeden plansız olarak yaptığımız bu denetleme aslında bir iç denetleme oldu. Sabah ilk seferini yapan otobüse bindim. Bu yüzden bir hassasiyetsizlik olur mu diye düşündüm" dedi.

Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

  • Toplu Taşıma Merkezi’nin ardından BASKİ’nin devam eden kazı alanına giden Başkan Yılmaz, burada da işçilerin pandemi kurallarına uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etti. Sade bir vatandaş olarak halkın arasına karışan Başkan Yılmaz, maskeli olmasına rağmen bir süre sonra vatandaşlar tarafından tanındı. Büyük ilgi gören Başkan Yılmaz’a esnaflar hal hatır sorarken, gençler de kendileri için yapılan çalışmalar ile ilgili sorular sordu.

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