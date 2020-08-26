Bayburt’ta pozitif vakaların bulunduğu evlere şerit çekiyorlar

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, test sonucu pozitif çıkan kişilerin evlerine şerit çekerek, eve giriş ve çıkışları durdurdu. Tedbirler konusunda gerekli hatırlatmaları yapan polisler, çekilen şeridin koparılmamasını, evden çıkılmamasını, ihtiyaç halinde de vatandaşın ihtiyacının yine polisler tarafından karşılanabileceğini söyledi.

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs karantinası açıklaması: 68 ilde uygulanıyor

KORONAVİRÜS Seksen üç yerde karantina: 54 bin 53 kişi gözetim altında

Düğünlere korona önlemi

Öte yandan, filyasyon hizmetinin yanı sıra düğün organizasyonlarında da denetimlerini sürdüren polisler, vatandaşı sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Polisler, düğünde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı halay gibi oyunların oynanması konusunda vatandaşın hassas davranması gerektiğini vurguladı. Masalarda yakın oturulmaması ve sosyal mesafenin en az 1,5 metre olmasını vatandaşa söyleyen polisler, maskenin takılması, kalabalık ortamlarda çıkarılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

OYNAT 01:00 Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu için karantinada olması gereken çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı. M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, 'Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki', 'Ateşim çıkmadı ki', 'Dükkana bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim' sözlerini sarf etti. M.A'ya karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Test sadece bana yapıldı"

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir kişi ise sadece kendisine test yapıldığını, evde yaşayan diğer insanlara test yapılmadığını söyleyerek, polisten yardım istedi. Arkadaşının test sonucunun pozitif çıkması üzerine test yaptıran vatandaş, test sonucunu öğrenmek üzere hastaneyi aradı. Test sonucunun pozitif çıktığını vurgulayan vatandaş, "Sadece bana test yapıldı, evde kimseye test yapılmadı, kimse arayıp sormuyor, hastaneyi ben aramasam sonucumdan haberim de yoktu. Ya çocuklarıma da bulaşırsa, zor durumdayız memur bey" şeklinde konuştu.

REKLAM

GÜNDEM Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 11 kişiye 34 bin lira para cezası