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Koronavirüs Bayburtta pozitif vakaların bulunduğu evlere şerit çekiyorlar
TÜRKİYE

Bayburt’ta pozitif vakaların bulunduğu evlere şerit çekiyorlar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri hala devam etmesine rağmen vatandaşların tedbirsiz davranışları nedeniyle vaka sayıları her geçen gün artıyor. Pozitif vaka sayısının arttığı Bayburt’ta ise polisler denetimlere devam ediyor. Testleri pozitif çıkan vatandaşların belirlendiği ikametler karantinaya alınarak şeritle kapatılıyor.

Haber Merkezi İHA
Ekipler, pozitif vaka bulunan ikametleri şeritle kapatıyor.
Ekipler, pozitif vaka bulunan ikametleri şeritle kapatıyor.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, test sonucu pozitif çıkan kişilerin evlerine şerit çekerek, eve giriş ve çıkışları durdurdu. Tedbirler konusunda gerekli hatırlatmaları yapan polisler, çekilen şeridin koparılmamasını, evden çıkılmamasını, ihtiyaç halinde de vatandaşın ihtiyacının yine polisler tarafından karşılanabileceğini söyledi.

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Düğünlere korona önlemi

Öte yandan, filyasyon hizmetinin yanı sıra düğün organizasyonlarında da denetimlerini sürdüren polisler, vatandaşı sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Polisler, düğünde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı halay gibi oyunların oynanması konusunda vatandaşın hassas davranması gerektiğini vurguladı. Masalarda yakın oturulmaması ve sosyal mesafenin en az 1,5 metre olmasını vatandaşa söyleyen polisler, maskenin takılması, kalabalık ortamlarda çıkarılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
OYNAT 01:00
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu için karantinada olması gereken çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı. M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, 'Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki', 'Ateşim çıkmadı ki', 'Dükkana bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim' sözlerini sarf etti. M.A'ya karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.


"Test sadece bana yapıldı"

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir kişi ise sadece kendisine test yapıldığını, evde yaşayan diğer insanlara test yapılmadığını söyleyerek, polisten yardım istedi. Arkadaşının test sonucunun pozitif çıkması üzerine test yaptıran vatandaş, test sonucunu öğrenmek üzere hastaneyi aradı. Test sonucunun pozitif çıktığını vurgulayan vatandaş, "Sadece bana test yapıldı, evde kimseye test yapılmadı, kimse arayıp sormuyor, hastaneyi ben aramasam sonucumdan haberim de yoktu. Ya çocuklarıma da bulaşırsa, zor durumdayız memur bey" şeklinde konuştu.

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  • Evde yaşayan şahsın oğlu, çalıştığını belirterek, dışarı çıkmak istediğini polise söyledi. Polislerin, 112 acil çağrı merkezini arayarak test yaptırmalarını, bu süreçte de dışarı çıkmalarının doğru olmadığını belirtti. Dışarı çıkılması durumunda, diğer insanlarında sağlığının tehlikeye girebileceğini ifade eden ekipler, test yaptırdıktan sonra test sonucunun negatif olması durumunda dışarı çıkılabileceğini dile getirdi.
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