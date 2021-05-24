Bebeğine ilk kez dokundu: Hamileyken koronavirüse yakalanmıştı Hatay’da, Kovid-19 yoğun bakımda tedavisi sürerken, hamileliğinin 7. ayında sezaryenle doğum yapan anne, bebeğine kavuştu. Anne Eylül Özge Avcı, “Hastaneye nasıl geldim, ne yaşadım, hiçbirini hatırlamıyorum ancak tüm sağlıkçılarımıza çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde ben de iyileştim bebeğim de iyileşti. Çok mutluyum” dedi.

Haber Merkezi 24 Mayıs 2021, 00:00 Son Güncelleme: 24 Mayıs 2021, 03:02 Yeni Şafak