Koronavirüs Bebeğine ilk kez dokundu Hamileyken koronavirüse yakalanmıştı
TÜRKİYE

Bebeğine ilk kez dokundu: Hamileyken koronavirüse yakalanmıştı

Hatay’da, Kovid-19 yoğun bakımda tedavisi sürerken, hamileliğinin 7. ayında sezaryenle doğum yapan anne, bebeğine kavuştu. Anne Eylül Özge Avcı, “Hastaneye nasıl geldim, ne yaşadım, hiçbirini hatırlamıyorum ancak tüm sağlıkçılarımıza çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde ben de iyileştim bebeğim de iyileşti. Çok mutluyum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bebeğine ilk kez dokundu​: Hamileyken koronavirüse yakalanmıştı
Eylül Özge Avcı ile bebeği İklim kavuştular.

Hatay’da, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavisi sürerken, hamileliğinin 7. ayında sezaryenle doğum yapan annenin 15 gün sonra bebeğiyle ilk buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Merkez Antakya ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki 32 haftalık gebe Eylül Özge Avcı, 23 Nisan’da karın ağrısı şikayetiyle Kovid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Avcı, şikayetlerinin artması üzerine Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Solunum sıkıntısı artan Avcı, yoğun bakımdayken sezaryenle doğum yaptı. Avcı’nın, 7 aylık hamileyken 1,7 kilogram ağırlığında dünyaya getirdiği İklim bebek de Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hem anne hem de bebek için ölümle yaşam arasında geçen zorlu sürecin ardından Avcı, uygulanan tedaviyle solunum cihazından kurtulmayı başardı.

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İKLİM BEBEK GAYET İYİ

  • Avcı’nın Kovid-19’u tamamen atlattığı sırada İklim bebek de yenidoğan yoğun bakım servisinde kuvöze alındı. Avcı, doğumun ardından geçen 15 günün ardından hastanede bebeğiyle ilk kez buluştu. Annenin, bebeğini kuvözde görebilmenin mutluluğunu hissettiği sırada duygusal anlar yaşandı. Anne Avcı, bebeğini ilk gördüğü an çok heyecanlandığını söyledi. Anne olmanın tarifsiz bir mutluluk yaşattığını belirten Avcı, “Hastaneye nasıl geldim, ne yaşadım, hiçbirini hatırlamıyorum ancak tüm sağlıkçılarımıza çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde ben de iyileştim bebeğim de iyileşti. Allah’a binlerce şükürler olsun, bebeğimi de gördüm, çok mutluyum.” dedi. Hastanenin yoğun bakım uzmanı Dr. Volkan Alparslan, anne ve bebeğinin 15 kişilik ekibin çabalarıyla sağlıklarına kavuştuğunu ifade etti. Yaklaşık 10 günlük bir yoğun bakım tedavi süreci sürdü ve çok şükür Eylül bize güzel bir umut oldu.” Alparslan, İklim bebeğin tedavisinin de yoğun bakımında sürdüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

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