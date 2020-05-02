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Koronavirüs Beklenen an geldi Baştacımızsın demek için harekete geçiyoruz
TÜRKİYE

Beklenen an geldi: 'Baştacımızsın' demek için harekete geçiyoruz

65 yaş ve üstü vatandaşlar bir süredir koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinden dışarı çıkamıyor. Sağlıklarını korumak için yapılan bu uygulama ile yaşlılarımız psikolojik olarak kendilerini kötü hissediyor. Araştırma şirketi Areda Survey de yaşlılarımıza destek olmak için 'baştacımızsın' pandemi dönemi sosyal dayanışma kampanyasını başlattı. Peki baştacımız yaşlılarımıza nasıl destek olacağız? İşte tüm detaylar...

Haber Merkezi GZT
65 yaş üstü büyüklerimiz sevdikleri için kaygılanıyor.
65 yaş üstü büyüklerimiz sevdikleri için kaygılanıyor.

Areda Survey, zor zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için anlamlı bir toplumsal fayda çalışmasına imza attı. Şirket, ‘baştacımızsın’ mottosuyla evde kalmak zorunda olan büyüklerimize bu süreçte moral desteği vermek ve sosyal farkındalık oluşturmak için sosyal medya etkileşim zinciri oluşturuyor. İşte kampanya ile ilgili merak edilenler...

Sokağa çıkma yasağı büyük oranda destek görüyor

Areda Survey, 1-3 Nisan tarihlerinde kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile '65 yaş üstü vatandaşlar koronavirüse nasıl bakıyor?' başlıklı bir araştırma yaptı. 65 yaş ve üstü 1.304 kişi araştırmaya katıldı. Verilere göre, yüzde 90,6’sı 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulamasını doğru bulurken, bu yasağa uyduğunu ifade edenler ise yüzde 94,9 oranında. Katılımcıların yüzde 55,3’ü koronavirüse karşı kendini gençlere kıyasla daha savunmasız hissediyor.

65 yaş ve üstünün koronavirüs endişesi

Katılımcılar bu endişenin büyük ölçüde yüzde 45,8 bireysel olmadığını ve sevdiklerini kaybetme korkusu olduğunu ifade ederken yüzde 28,3’ü koronavirüsün ülke adına kötü ekonomik sonuçlar doğuracağı endişesini taşıyor.

65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağının etkisi nasıl oldu?

Peki destek için ne yapmak gerekiyor?

  • - 3 gün boyunca en az 3 büyüğünü ara
  • - Sohbet et, dertleş
  • - #baştacımızsın de
  • Arkadaşına ilet, halkayı genişlet
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