Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Belçika kemerleri erken gevşetiyor Kısmi tecrit aşama aşama kaldırılacak
DÜNYA

Belçika kemerleri erken gevşetiyor: Kısmi tecrit aşama aşama kaldırılacak

Koronavirüse yakalanan vaka sayısının 42 bini geçtiği Belçika'da, salgın kapsamında uygulanan 'kısmi tecrit' üç aşamada kaldıracak. Buna göre; ilk aşamada 4 Mayıs'tan itibaren bazı mağazalar açılacak ve yeniden çalışma hayatına dönülecek. 18 Mayıs'ta ise okullarda yeniden kademeli olarak eğitime başlanacak. Vakalardaki düşüş oranının uygun olması halinde 8 Haziran'dan sonra tüm restoran, kafe ve mağazalar açılacak.

Haber Merkezi AA
Belçika'da ilk aşamada 4 Mayıs'tan itibaren bazı mağazalar açılacak.
Belçika'da ilk aşamada 4 Mayıs'tan itibaren bazı mağazalar açılacak.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, koronavirüs odaklı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Tecrit kurallarını gevşeteceklerini ve kademeli olarak "normalleşme" sürecini başlatacaklarını belirten Wilmes, ilk aşamada 4 Mayıs'tan itibaren sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla bazı mağazaların açılmasına izin verileceğini ifade etti.

Zirve noktasına ulaştı: Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 42 bine yaklaştı
KORONAVİRÜS
Zirve noktasına ulaştı: Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 42 bine yaklaştı

  • Çalışma hayatına yeniden dönülecek ancak sosyal mesafe kuralı ve gerekli hijyen koşulları için şirketler önlem almakla yükümlü olacak. Bisiklete binmek ya da en çok üç kişiye kadar grup halinde yürüyüş yapmak serbest olacak ancak sosyal mesafe korunacak.

İki dünya savaşı ve üç salgından sağ çıktı: 103 yaşındaki Belçikalı kadın koronavirüsü de yendi
KORONAVİRÜS
İki dünya savaşı ve üç salgından sağ çıktı: 103 yaşındaki Belçikalı kadın koronavirüsü de yendi

Kuaförler açılmayacak

Toplu taşıma normal işleyişine devam edecek, bu araçlarda maske kullanımı şiddetle tavsiye edilecek. 11 Mayıs sonrasında tüm dükkanların açılmasına sıkı şartlar altında izin verilecek. Yakın temas gerektiren kuaför gibi dükkanlar ise faaliyete geçmeyecek.

İkinci aşama 18 Mayıs'ta

Bar, restoran ve kafelerin açılmasına henüz izin verilmese de düğün ve cenaze gibi etkinliklerin yapılmasına değerlendirilmek kaydıyla müsaade edilecek. Bu aşamanın odağında eğitim yer alacak. Okullar 18 Mayıs'ta yeninden kademeli olarak eğitime başlayacak. 12 yaş üstü öğrencilerin maske takması ve sınıflarda en fazla 10 öğrenci bulunması gibi tedbirler alınması koşuluyla yavaş yavaş eğitim sürecinde de normalleşme hedefleniyor.

Üçüncü aşama: En erken 8 Haziran

Sahadaki durumun uygun olması halinde ise 8 Haziran'dan sonra normalleşmenin üçüncü aşamasına geçilmesi bekleniyor. Bu noktada tüm restoran, kafe ve mağazaların açılması öngörülüyor.

Festivaller ve toplu etkinlikler ise 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.
Abone Ol Google News
Koronanın beli böyle kırıldı: Hey gidi Cerrahpaşa

Koronanın beli böyle kırıldı: Hey gidi Cerrahpaşa
Hüzünlü ramazan

Hüzünlü ramazan

​İftarda, sahurda dolup taşan tarihi mekanlar şimdi bomboş.
Kritik toplantı

Kritik toplantı

İki bakan gıda arz güvenliğini ele adı.
Koronavirüs bilançosu

Koronavirüs bilançosu

Dünyadaki vaka, ölüm ve ülkelerin son durumu!
Hayatımızın savaşındayız

Hayatımızın savaşındayız

​Küresel liderlerden koronavirüse karşı çağrı.
İlk kez bu sonuç çıktı

İlk kez bu sonuç çıktı

​Bakan Koca'nın açıkladığı tablo umut verdi.

MİT ifşasına <br>19 yıl istendi

MİT ifşasına
19 yıl istendi

Sekiz şüpheli hakkında dava açıldı.
Süper Lig <br>yeniden başlıyor

Süper Lig
yeniden başlıyor

​Maçların başlama tarihi belli oldu.
Geçerliliği yok

Geçerliliği yok

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın sözlerine tepki.
Asla izin vermedik

Asla izin vermedik

​Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriğine mektup.
CHP'den ilginç soru

CHP'den ilginç soru

Pandemiye davetiye çıkaran törende 'Erdoğan niye yoktu?'
İşe yaramadı

İşe yaramadı

​Tüm dünyada umut olarak görülen Remdesivir ilacının denemesi başarısız oldu.
Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

​Sosyal medya kullanıcıları Trump'ın dezenfektanlı tedavi önerisiyle dalga geçti.
Sosyal medyada bağışçı aramayın

Sosyal medyada bağışçı aramayın

Kızılay Başkanı: İmmün plazma için herkese ulaşıyoruz 400'ü aştık.
Yerli otomobil tam gaz

Yerli otomobil tam gaz

​Gemlik'teki fabrikanın zemin etütleri tamamlanıyor, temeli atılacak.
Markete<br>arabayla gitmeyin

Markete
arabayla gitmeyin

​Alışveriş saatinde yola çıktı, 3 bin 150 TL ceza kesildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.