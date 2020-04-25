Belçika kemerleri erken gevşetiyor: Kısmi tecrit aşama aşama kaldırılacak

Belçika'da ilk aşamada 4 Mayıs'tan itibaren bazı mağazalar açılacak.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, koronavirüs odaklı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Tecrit kurallarını gevşeteceklerini ve kademeli olarak "normalleşme" sürecini başlatacaklarını belirten Wilmes, ilk aşamada 4 Mayıs'tan itibaren sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla bazı mağazaların açılmasına izin verileceğini ifade etti.

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Çalışma hayatına yeniden dönülecek ancak sosyal mesafe kuralı ve gerekli hijyen koşulları için şirketler önlem almakla yükümlü olacak. Bisiklete binmek ya da en çok üç kişiye kadar grup halinde yürüyüş yapmak serbest olacak ancak sosyal mesafe korunacak.

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Kuaförler açılmayacak

Toplu taşıma normal işleyişine devam edecek, bu araçlarda maske kullanımı şiddetle tavsiye edilecek. 11 Mayıs sonrasında tüm dükkanların açılmasına sıkı şartlar altında izin verilecek. Yakın temas gerektiren kuaför gibi dükkanlar ise faaliyete geçmeyecek.

İkinci aşama 18 Mayıs'ta

Bar, restoran ve kafelerin açılmasına henüz izin verilmese de düğün ve cenaze gibi etkinliklerin yapılmasına değerlendirilmek kaydıyla müsaade edilecek. Bu aşamanın odağında eğitim yer alacak. Okullar 18 Mayıs'ta yeninden kademeli olarak eğitime başlayacak. 12 yaş üstü öğrencilerin maske takması ve sınıflarda en fazla 10 öğrenci bulunması gibi tedbirler alınması koşuluyla yavaş yavaş eğitim sürecinde de normalleşme hedefleniyor.

Üçüncü aşama: En erken 8 Haziran

Sahadaki durumun uygun olması halinde ise 8 Haziran'dan sonra normalleşmenin üçüncü aşamasına geçilmesi bekleniyor. Bu noktada tüm restoran, kafe ve mağazaların açılması öngörülüyor.

Festivaller ve toplu etkinlikler ise 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.