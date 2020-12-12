Belçika'da şoke eden olay: Noel Baba hediye yerine 45 kişiye korona dağıtmış

Anvers kentindeki Mol kasabasında bulunan ve 150 kişinin kaldığı bir Hemelrijck adlı bakımevinde meydana gelen olayda, koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl Sinterklaas (Aziz Nikolas) Bayramı kutlamalarının yasaklanmasına rağmen, huzurevi yönetimi, salgın nedeniyle uzun süreden beri sıkıntılı bir süreç geçiren sakinlerine moral vermek için bir etkinlik düzenledi.

KORONAVİRÜS Avusturya Parlamentosu'nda şoke eden olay: Kolaya korona testi yaptı, pozitif çıkınca ortalık karıştı

Bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlu, Aziz Nikolas kostümü giyerek, yaşlılara hediyeler dağıttı. Sadece ortak kullanım alanlarını ziyaret etmesi gereken temsili Noel Baba, bütün odaları tek tek ziyaret ederek hediyeler dağıttı.

KORONAVİRÜS Kadınlar ekmek pişirmek için bir araya gelince 72 kişiye korona bulaşmıştı: O mahalle karantinada

BBC'nin haberine göre; bu etkinlikten birkaç gün sonra rahatsızlık hisseden temsili Nikolas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bazı huzurevi sakinlerinde de benzer belirtilerin görülmesi üzerine, merkezde kalanların tamamı test edildi.

"Süper yayıcı Noel Baba"

İlk belirlemelere göre en az 45 yaşlıda koronavirüse rastlandı. Henüz bütün testlerin sonucu alınmadığı için, enfeksiyon kapan yaşlı sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Hediye dağıtan kişinin, bir "süper koronavirüs yayıcısı" olduğunu belirtiyor.

REKLAM