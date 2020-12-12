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Koronavirüs Belçikada şoke eden olay Noel Baba hediye yerine 45 kişiye korona dağıtmış
DÜNYA

Belçika'da şoke eden olay: Noel Baba hediye yerine 45 kişiye korona dağıtmış

Belçika'da geçen hafta kutlanan geleneksel Sinterklaas (Aziz Nikolas -Noel Baba) Bayramı sırasında, koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen huzurevini ziyaret eden temsili bir Noel Baba'nın, 45 kişiye koronavirüs bulaştırdığı ortaya çıktı.

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Anvers kentindeki Mol kasabasında bulunan ve 150 kişinin kaldığı bir Hemelrijck adlı bakımevinde meydana gelen olayda, koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl Sinterklaas (Aziz Nikolas) Bayramı kutlamalarının yasaklanmasına rağmen, huzurevi yönetimi, salgın nedeniyle uzun süreden beri sıkıntılı bir süreç geçiren sakinlerine moral vermek için bir etkinlik düzenledi.

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Avusturya Parlamentosu'nda şoke eden olay: Kolaya korona testi yaptı, pozitif çıkınca ortalık karıştı
  • Bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlu, Aziz Nikolas kostümü giyerek, yaşlılara hediyeler dağıttı. Sadece ortak kullanım alanlarını ziyaret etmesi gereken temsili Noel Baba, bütün odaları tek tek ziyaret ederek hediyeler dağıttı.

Kadınlar ekmek pişirmek için bir araya gelince 72 kişiye korona bulaşmıştı: O mahalle karantinada
KORONAVİRÜS
Kadınlar ekmek pişirmek için bir araya gelince 72 kişiye korona bulaşmıştı: O mahalle karantinada

BBC'nin haberine göre; bu etkinlikten birkaç gün sonra rahatsızlık hisseden temsili Nikolas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bazı huzurevi sakinlerinde de benzer belirtilerin görülmesi üzerine, merkezde kalanların tamamı test edildi.

"Süper yayıcı Noel Baba"

İlk belirlemelere göre en az 45 yaşlıda koronavirüse rastlandı. Henüz bütün testlerin sonucu alınmadığı için, enfeksiyon kapan yaşlı sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Hediye dağıtan kişinin, bir "süper koronavirüs yayıcısı" olduğunu belirtiyor.

Ekmek pişirmek için toplandılar: 72 kişi koronavirüse yakalandı
FOTOĞRAF 7
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Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki 615 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı Mahallesi’nde 5 Aralık’ta kadınlar kış öncesi birlikte ekmek pişirdi.
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Aradan geçen süreçte mahallede yaşayan bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastanelere başvurdu.
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Hastanede Kovid-19 testleri yapılan kadınların sonuçları pozitif çıktı.
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Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile dün karantina altına alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.
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Kadınlar evlerinde karantinaya alındı.
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İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri de mahallede çalışma yaptı. Koronavirüs testi yapılanlardan 72’sinin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.
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Mahallenin yiyecek ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
Ekmek pişirmek için toplandılar: 72 kişi koronavirüse yakalandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde, ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınların birbirine koronavirüs bulaştırması sonucu toplam 72 kişinin testi pozitif çıktı. Mahalle, karantinaya alındı.


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