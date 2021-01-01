'Benim tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı' diyen doktor koronavirüse yakalandı

Diyarbakır'da, pandemi hastanesine dönüştürülen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Hakan Akelma'nın 17 Aralık günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bir süre evinde tedavi edilen Akelma, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılarak, görev yaptığı yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

HAYAT Hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da koronavirüse yakalandı

Oksijen tedavisi görüyor



Daha önce "Benim tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı" diyen Akelma, yüksek akışlı oksijen terapisi gördüğünü bildirdi. Başhekim Yardımcısı da olan Akelma, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Değerli arkadaşlar yüksek akışlı oksijen terapisi alıyorum şu an. Yanında da cipap, alıyorum. Şu an akciğerlerimde bir düzelme ve toparlanma var. Cipap ve high flow bu şekilde almaya devam edersem toparlanırım. Dualarınızı en yüksek perdeden bekliyorum" dedi.



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OYNAT 00:00 Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu: Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz... Türkiye'de yeni tip koronavirüs tanısı alan ilk hastayı tedavi eden hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hayatını kaybetti. Yoğun bakıma giderken öğrencilerine ''Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz...' diyen Taşcıoğlu'nu sevgi ve minnetle anıyoruz.

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