Koronavirüs Benim tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı diyen doktor koronavirüse yakalandı
TÜRKİYE

'Benim tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı' diyen doktor koronavirüse yakalandı

Diyarakır'da "Benim tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı" sözleriyle yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastalarının yaşadığı acılara dikkat çeken Doç. Dr. Hakan Akelma, koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Akelma, sosyal medyada paylaştığı videoda dua beklediğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Doç. Dr. Hakan Akelma
Doç. Dr. Hakan Akelma

Diyarbakır'da, pandemi hastanesine dönüştürülen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Hakan Akelma'nın 17 Aralık günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bir süre evinde tedavi edilen Akelma, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılarak, görev yaptığı yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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Oksijen tedavisi görüyor


Daha önce "Benim tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı" diyen Akelma, yüksek akışlı oksijen terapisi gördüğünü bildirdi. Başhekim Yardımcısı da olan Akelma, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Değerli arkadaşlar yüksek akışlı oksijen terapisi alıyorum şu an. Yanında da cipap, alıyorum. Şu an akciğerlerimde bir düzelme ve toparlanma var. Cipap ve high flow bu şekilde almaya devam edersem toparlanırım. Dualarınızı en yüksek perdeden bekliyorum" dedi.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu: Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz...
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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu: Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz...
Türkiye'de yeni tip koronavirüs tanısı alan ilk hastayı tedavi eden hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hayatını kaybetti. Yoğun bakıma giderken öğrencilerine ''Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz...' diyen Taşcıoğlu'nu sevgi ve minnetle anıyoruz.


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