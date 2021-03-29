Koronavirüs Beş ülkede vakalar patladı Mutasyon çocukları vurdu
TÜRKİYE

Beş ülkede vakalar patladı: ​Mutasyon çocukları vurdu

Beş ülkede vakalar patladı:  Mutasyon çocukları vurdu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutasyonlu virüslerin daha çok çocukları etkilediğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beş ülkede vakalar patladı: ​Mutasyon çocukları vurdu
Mehmet Ceyhan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutasyonlu virüslerin daha çok çocukları etkilediğini söyledi. Prof. Ceyhan, “Arka arkaya 5 farklı ülke, mutant virüs ortaya çıkan hastaların daha küçük çocuklar olduğunu, özellikle 0-9 yaş grubundaki vaka sayısında artışa yol açtığını rapor etti. Daha çok küçük çocukları etkilediği, orijinal virüs kadar yaşlı kişileri değil, daha genç kişileri etkilediği gösterilmiş” diye konuştu.

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  • Ceyhan, Türkiye’deki oranın bilinmediğini kaydederek, şöyle konuştu: “Bu mutasyonun etkilediği bir durum. Zamanla bu mutasyonlar öyle bir hale geliyor ki belli bir yaş grubunu ağırlıklı olarak hasta yapıyor, bazen belli hastalık gruplarında daha çok hastalık yapıyor. Bazen hastalık yapıcı özelliğini kaybediyor, anavatanı yarasaya gidiyor ve orada kalıyor. Ama insanla temas ettiği zaman yeni bir mutasyon ile tekrar ortaya çıkıyor. Türkiye’deki oranı bilmiyoruz. Ülke çapında bu verileri toplayıp, mutant virüsün klinikte ne gibi değişiklik yaptığını ortaya koymak lazım.”

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