Bilecik'te bir hasta karantinadan kaçarken ayağını kırdı Koronavirüs salgını etkileri devam etmesine rağmen vatandaşlar tedbirleri hiçe sayıyor. Son haftalarda özellikle karantinada olması gerekirken sokağa çıkanlar yüzünden salgın yayılıyor, vaka sayılarındaki artış ise tehlikeli rakamlara ulaştı. Bu durumun önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni önleme göre, koronavirüs hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenlerin, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlanması kararı alınmıştı. Ancak bu tedbirlere de uyulmuyor. Bilecik'te koronavirüs testi pozitif çıkan hasta ile temaslı olduğu gerekçesiyle KYK yurduna yerleştirildi. İsmi açıklanmayan bir hasta birinci kattan inmeye çalışırken düşerek, ayağını kırdı.



Haber Merkezi 01 Ekim 2020, 17:28 Son Güncelleme: 01 Ekim 2020, 17:33 DHA