Bilecik'te bir hasta karantinadan kaçarken ayağını kırdı
Koronavirüs salgını etkileri devam etmesine rağmen vatandaşlar tedbirleri hiçe sayıyor. Son haftalarda özellikle karantinada olması gerekirken sokağa çıkanlar yüzünden salgın yayılıyor, vaka sayılarındaki artış ise tehlikeli rakamlara ulaştı. Bu durumun önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni önleme göre, koronavirüs hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenlerin, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlanması kararı alınmıştı. Ancak bu tedbirlere de uyulmuyor. Bilecik'te koronavirüs testi pozitif çıkan hasta ile temaslı olduğu gerekçesiyle KYK yurduna yerleştirildi. İsmi açıklanmayan bir hasta birinci kattan inmeye çalışırken düşerek, ayağını kırdı.
Bilecik’te, belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan hasta, hastanede tedaviye alındı. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan çalışmanın ardından temaslı olduğu belirlenen kişiler ise KYK Halime Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.
Tedaviye alındı
Temaslılardan ismi açıklanmayan kişi, yurdun 1'inci katından aşağı inmeye çalıştığı sırada düştü. Yurt görevlilerinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, temaslı kişiyi ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Covid-19 hastası temaslısının düşme sonucu ayağının kırıldığı belirlenirken, tedaviye alındı.