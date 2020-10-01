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Koronavirüs Bilecikte bir hasta karantinadan kaçarken ayağını kırdı
TÜRKİYE

Bilecik'te bir hasta karantinadan kaçarken ayağını kırdı

Koronavirüs salgını etkileri devam etmesine rağmen vatandaşlar tedbirleri hiçe sayıyor. Son haftalarda özellikle karantinada olması gerekirken sokağa çıkanlar yüzünden salgın yayılıyor, vaka sayılarındaki artış ise tehlikeli rakamlara ulaştı. Bu durumun önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni önleme göre, koronavirüs hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenlerin, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlanması kararı alınmıştı. Ancak bu tedbirlere de uyulmuyor. Bilecik'te koronavirüs testi pozitif çıkan hasta ile temaslı olduğu gerekçesiyle KYK yurduna yerleştirildi. İsmi açıklanmayan bir hasta birinci kattan inmeye çalışırken düşerek, ayağını kırdı.

Haber Merkezi DHA
Bilecik'te bir hasta karantinadan kaçarken ayağını kırdı.
Bilecik'te bir hasta karantinadan kaçarken ayağını kırdı.

Bilecik’te, belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan hasta, hastanede tedaviye alındı. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan çalışmanın ardından temaslı olduğu belirlenen kişiler ise KYK Halime Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

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Tedaviye alındı

Temaslılardan ismi açıklanmayan kişi, yurdun 1'inci katından aşağı inmeye çalıştığı sırada düştü. Yurt görevlilerinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, temaslı kişiyi ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Covid-19 hastası temaslısının düşme sonucu ayağının kırıldığı belirlenirken, tedaviye alındı.

İstanbul'da karantina kaçaklarının yeni adresi Maltepe
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Evde izole olması gerekirken dışarıya çıkan vatandaşlar polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansla Sancaktepe'deki İyimaya Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştiriliyordu.
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Fakat kapasitesi yeterli gelmeyen kız öğrenci yurduna artık hasta kabul edilmeyecek. Karantina ihlali yapanlar artık Maltepe'de bulunan 4 bin 100 yatak kapasiteli Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na getiriliyor.
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Ambulansa alınan vatandaşlar, yurt odalarına yerleştiriliyor.
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Öğrenci yurdunda ayrıca evsiz vatandaşlar, yurtdışında çalışıp ülkeye dönenler, kalacak yeri olmayan inşaat çalışanları bulunuyor.
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Karantinada olan vatandaşların sık sık odalarının camlarından baktıkları görülürken öğrenci yurdu havadan da görüntülendi.
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İstanbul'da karantina kaçaklarının yeni adresi Maltepe
Koronavirüs salgını etkileri devam etmesine rağmen vatandaşlar tedbirleri hiçe sayıyor. Son haftalarda özellikle karantinada olması gerekirken sokağa çıkanlar yüzünden salgın yayılıyor, vaka sayılarındaki artış ise tehlikeli rakamlara ulaştı. Bu durumun önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni önleme göre, koronavirüs hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenlerin, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlanması kararı alınmıştı. İstanbul'da ise kurallarını ihlal ederek dışarıda dolaşan vatandaşlar, artık ambulansla Maltepe'de bulunan erkek öğrenci yurduna getiriliyor. 4 bin 100 yatak kapasiteli öğrenci yurdu havadan da görüntülendi.


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