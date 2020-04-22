Koronavirüs Bilim Kurulu saat 1700de toplanacak Bakan Koca saat 1900da açıklama yapacak
TÜRKİYE

Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak: Bakan Koca saat 19.00'da açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkalığında bugün toplanıyor. Toplantıda kapsamlı bir şekilde koronavirüsle mücadelenin detayları ele alınacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de telekonferans yöntemiyle toplanacak. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

SON VAKALAR AÇIKLANACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle mücadele sürecine kritik uyarı ve açıklamalarda bulunması ve son vakaları açıklaması bekleniyor.

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