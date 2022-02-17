Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama 65 yaş üzeri için ilaç dağıtımı başlatıldı
TÜRKİYE

Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama: 65 yaş üzeri için ilaç dağıtımı başlatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yazılı bir açıklama yaptı. Duyuruda, "65 Yaş üzeri ve/veya bağışıklığı baskılanmış vatandaşlar için ilaç dağıtımına başlanmıştır" denildi. İstanbul'da son 10 günde vaka sayısında yüzde 62 oranında düşüş olduğu da açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama: 65 yaş üzeri için ilaç dağıtımı başlatıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Bilim Kurulu'nun ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bilim Kurulumuz salgının seyri, yeni tedavi uygulamaları ve yerli aşımız Turkovac gündemi ile toplandı. Toplantımızda ele alınan konular aşağıda sıralanmıştır:

1. Son dönemde Omicron varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının düşüşe geçtiği izlenmektedir. Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul’da vaka sayıları son 10 günde %62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir.

2. Son 1 hafta içinde hastaneye yatışlarda %28 oranında düşüş yaşanmıştır. Sağlık kapasitemiz zorlanmadan en yüksek vaka sayılarının yaşandığı dönemde sorun yaşanmamıştır.

3. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanmıştır. 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır.

4. Yerli aşımız Turkovac’ın tüm illerimize dağıtımı sağlanmış, ilçelere dağıtımına ise başlanmıştır. İki hafta sonra aile hekimliklerine Turkovac aşımızın dağıtımına başlanacaktır. Yerli aşımızın kullanımı tüm vatandaşlarımız için en üst seviyede önerilmektedir.

5. Salgının en çok etkilediği 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın korunması salgın yönetiminin en büyük önceliğidir. Yeni ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılması kayıplarımızı önemli ölçüde azaltacaktır. Vatandaşlarımız hafif başlayan ve seyreden hastalığı nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırabilmektedirler. Belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden test numunesi vermelidir. Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır. Testin hemen yapılması ve ilacın erken dönemde başlanması büyüklerimiz açısından kritik önemdedir.

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