Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan Çin'de ortaya çıkan yeni domuz gribiyle ilgili uyarı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklama yaptı.

Kara, "Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün 'G4 H1N1', domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen; mesafe, maske, el yıkama" ifadelerini kullandı.

Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün "G4 H1N1", domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı.

Lütfen; mesafe, maske, el yıkama pic.twitter.com/qqfx5zPIjD — Ates Kara (@AtesAtesKara) July 1, 2020

OYNAT 00:39 Çin'de yeni virüs alarmı: Pandemiye dönüşme riski var! Çin'deki bilim insanları, pandemiye dönüşme ihtimali bulunan yeni bir tür virüs keşfetti. Domuzlarda tespit edilen virüs, hızla yayılmaya uygun özellikler barındırıyor. Uzmanlar virüsün yakın zamanlı bir tehdit olmadığını söylüyor; ancak pandemi durumuna gelmeden yakından izlenmesi gerekiyor.



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