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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi İlhami Çelik Hasta olmaktan kurtulamayacağım düşüncesi başladı
TÜRKİYE

Bilim Kurulu üyesi İlhami Çelik: 'Hasta olmaktan kurtulamayacağım' düşüncesi başladı

Bilim Kurulu üyesi İlhami Çelik: 'Hasta olmaktan kurtulamayacağım' düşüncesi başladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "'Koronavirüs korku sendromu oluşmaya başladı' diye söylemiştim. Gerçekten de bu öngörü doğru çıkıyor gibi. İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağı düşüncesiyle bize geliyorlar" dedi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. İlhami Çelik
Prof. Dr. İlhami Çelik

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, insanların koronavirüs nedeniyle korktuğunu söyledi. Çelik, "'Koronavirüs korku sendromu oluşmaya başladı' diye söylemiştim. Gerçekten de bu öngörü doğru çıkıyor gibi. Kendi yakınımız olan hastalar da oldu. Hastanede çalışan kişiler de oldu. Psikolojik olarak bir düşüklük oluyor. İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağı düşüncesi ile bize geliyorlar" diye konuştu.


Hastalıkla mücadelede dikkat edilmesi gereken konulara değinen Çelik, "Hastanede çalışan bir arkadaşımız vardı. O da bu hastalıktan kurtulamayacak gibi bir his içine girmiş. Moral anlamında destek olmaya çalışıyoruz. Psikolog arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Bağışıklık sistemini asıl baskılayan şey bu korkudur. Cesur olmamız lazım. Tedbirli ve temkinli olalım ama cesur davranalım. Korktuğunuz zaman bağışıklık sisteminiz çok daha kötü şekilde baskılanacak ve çok daha kötü bir şekilde virüs ve bakterilerden harap olmuş olacak" dedi.

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"İnsanların hayatını kurtarmaya çalışıyoruz"

Hastanelerinde iyileşen hasta sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Çelik, yeni doğum yapmış annenin 25 günlük bebeği ile kendilerine geldiğini söyledi. Çelik, "Anne ve bebek pozitifti. Bu aşamada elimizden gelen desteği verdik. Çocuk bir kere yoğun bakıma gitmek zorunda kaldı. 2 gün sonra annesinin yanına aldık ve iyileştiler. Bunlar gurur verici hikayeler. Bunlarla mutlu oluyoruz. Özellikle bu genç ve yeni doğmuş insanların hayata tutunmasını sağlamak bizi mutlu ediyor. Diğer vatandaşlarımız için de elimizden geleni yapıyoruz. Şunu söylemem de fayda var. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnsanların hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Bize gurur veren şey, toplumu da mutlu ediyor" diye konuştu.

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