Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi İlhan Vakalar biraz daha yukarı yol alabilir, yılbaşından sonra kuyruk uzadı
TÜRKİYE

Bilim Kurulu üyesi İlhan: Vakalar biraz daha yukarı yol alabilir, yılbaşından sonra kuyruk uzadı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kalabalık yılbaşı kutlamalarının bu hafta içinde vakalara yansıyabileceğini söyledi. İlhan, "Biraz daha vakalar yukarı doğru yol alabilir. PCR testi için başvuru sayısı neredeyse 2 kat arttı. Neredeyse her 5-6 testten biri pozitif çıkmaya başladı. Bu da 'Omicron' sürecinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hızlı şekilde vakaların arttığını gösteriyor" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bilim Kurulu üyesi İlhan: Vakalar biraz daha yukarı yol alabilir, yılbaşından sonra kuyruk uzadı
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. İlhan, vaka sayılarının 50 binin üzerine çıktığını, yakın zamanda bu rakamın 18 binlere kadar düştüğü hatırlattı.

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'Omicron' varyantının dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkilemeye başladığını belirten Prof. Dr. İlhan, "Hatta bütün dünyada hakim olan 'Delta' varyantı yerine 'Omicron' alabilecek gibi görünüyor, belki ülkemizde de böyle olur geldiğimiz aşamada. 'Omicron'un bu kadar yoğun olması hızlı bulaşın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Vaka artışı Türkiye'nin her yerinde maalesef aynı düzeyde söz konusu olabilir. Türkiye'nin her yerinde, kapalı ortamlarda, kurallara uyulmadığı yerlerde hastalığın daha hızlı yayıldığını söylemek mümkün. Ben kendi fakültemden örnek vereyim; Gazi Üniversitesi'nde PCR testi için başvuru sayısı neredeyse 2 katı arttı. Neredeyse her 5-6 testten 1'i pozitif çıkmaya başladı. Bu da 'Omicron' sürecinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hızlı şekilde vakaların arttığını gösteriyor" dedi.


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"KURALLARA RİAYET ETMEMİZ GEREK"

Prof. Dr. İlhan, kimilerinin hızlı bulaş olduğu için öldürücülüğünün daha az olduğunu düşünerek 'Çok da etki yapmayabilir' diye düşündüğünü vurgulayıp, "Evet böyle olabilir; ama bir yandan da bir anda bu kadar çok kişinin enfekte olması, enfekte olan kişilerin sayısını arttırdığı için kimde ne hastalık yapacağı konusunda da koronavirüs ile ilgili halen daha bilinmezler söz konusu olduğu için ağır hastalık yapabilir. Topluma baktığımızda bir kısım vatandaşımız daha aşılı değil, bir kısım vatandaşımız da aşılı olsa da hatırlatma dozunu yaptırmadıkları için antikor düzeyi düşük olabilir ve herkes aynı düzeyde korunmuyor olabilir. Geldiğimiz aşamada 'Omicron' varyantının çok hızlı bulaştığını da düşündüğümüzde riskin ne kadar yüksek olduğuna şahit oluyoruz. İster aşılı olalım, ister aşısız olalım bu kadar hızlı bulaşan bir varyant söz konusuyken kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Hazır ülkemizde 3 ayrı aşı da söz konusuyken, aşı olmayanların bir an önce aşılarına başlamaları, aşı olanların da bir an önce hatırlatma dozlarını yaptırmaları en doğru yaklaşım olacaktır" diye konuştu.

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"YILBAŞI SONRASI PCR KUYRUĞU UZADI"

Prof. Dr. İlhan, yılbaşı öncesi bilim insanları ve devlet görevlilerinin 'Bir araya gelmeyelim' ve 'Kapalı ortamlara dikkat edelim' diye uyarıda bulunduğu dile getirerek, şöyle konuştu:

  • "Ama bir kısım vatandaşımızın maalesef bir araya gelmekten imtina etmediğine, kalabalıkta yakın mesafede bir araya geldiğine şahit olduk hatta Ankara'da perşembe, cuma günü trafik neredeyse yüzde 30 rahatlamıştı. Bu da bize insanların muhtemelen tatil beldelerine ya da farklı yerlere seyahat ettiğini gösteriyor. Yılbaşında vatandaşların şüpheli bir teması olduysa, kalabalık ortamlarda bir araya geldilerse, geldiklerinde de farklı bir bulguları varsa ateş, solunum sıkıntısı, halsizlik gibi mutlaka PCR testi yaptırmaları, sonucu negatif gelene kadar kendilerini karantinaya almaları en doğru yaklaşım olacaktır. Yılbaşı süreci geçeli 5 gün oldu, bu hafta içinde yılbaşındaki kalabalık maalesef vakalara yansıyabilir. Biraz daha vakalar yukarıya doğru yol alabilir. Örneğin; yılbaşı öncesinde bizim fakültemiz hastanesinde sıra daha azken şimdi PCR testi sırasının çok uzadığını söylemek mümkün hatta geçen yıl bu günlerde İstanbul ve Ankara'da yaşadığımız gibi sıranın çok olduğuna şahit oluyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımız aşılı olsa da olmasa da 'Pandemi bitti' diye düşünmemeli, önlem almaktan kaçınmamalılar."
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