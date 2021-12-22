Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Bu kez dalga değil tsunami geliyor

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan ve yeni yıl arifesinde ABD ve Avrupa'da kapanmaları yeniden gündeme getiren Omicron varyantı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Yavuz, İngiltere ve Norveç'ten gelen bilgilere göre hastalık seyrinin daha çok Delta varyantına benzediği yönünde olduğunu, ancak Omicron'un bulaşma hızının Delta'yı katladığı göz önüne alındığında, vaka sayılarının sağlık sistemlerini zorlayabilecek düzeylere ulaşma riski bulunduğunu belirtti.

"Amerika'da neredeyse bir ay içinde baskın hale geldi"

Prof. Dr. Yavuz, "Güney Afrika'da Kasım sonuna doğru ortaya çıktıktan sonra, bir ay içinde inanılmaz hızlı çoğalarak, yaklaşık her 2 günde bir, enfeksiyon sayısı ikiye katlanarak, şu anda tüm enfeksiyonların yüzde yüze yakınına neden oluyor Omicron.

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Orada tanımlandıktan kısa süre içinde de hemen hemen dünyanın bütün ülkelerine yayıldı aynı hızla. Ne yazık ki diğer ülkelerde de baskın hale gelmeye başladı. Dün mesela Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC genomik surveyansı açıkladılar, enfeksiyonlarının yüzde 73'ü Omicron'a bağlı ortaya çıkıyor. Çok kötü olduğunu duyuyorduk ama ben de beklemiyordum bu kadarını açıkçası. Daha 1 ay geçmeden ABD'de de neredeyse baskın hale gelmiş durumda." dedi.

"Avrupa verileri Güney Afrikada'daki gibi görünmüyor"

Güney Afrika'da hastalığın hafif seyirli gözlenmesinin rehavete yol açmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, "Halkın hemen hemen yüzde 75'i hastalığı geçirmiş durumda. Acaba ona mı bağlı, yoksa orada daha genç bir nüfus var, ona mı bağlı; henüz bu sorunun cevabı ortaya çıkmadı. Ama Avrupa deneyimine bakıyoruz, örneğin İngiltere'de şu an hızla çoğalıyor. Norveç'te yine vakaların neredeyse yüzde 25'i Omicron.

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Bu nedenle öncekileri hep dalga olarak görüyorduk ama şu andaki gerçekten tsunami gidiyor. Çok hızlı yayılıyor ve çok sayıda insanı çok kolay bir şekilde enfekte edebiliyor. Hem vaka sayısını hem de ölüm sayılarının artırabileceğine yönelik veriler var. Bu çok kaygı yaratıyor bizde gerçekten" şeklinde konuştu.

"Liseye giden kendi kızıma da aşı yaptırdım"

Omicron açısından alınması gereken önlemlere de değinen Prof. Dr. Yavuz, bunun başında yine aşılamanın geldiğini söyledi. Prof. Dr. Yavuz, "Bizim en büyük sıkıntımız bu hastalıkta, ölüm. Şu anda aşılama sağlandığında, ek dozlar da yapıldığında, yine ölüm ve ağır hastalıktan korunabilmek büyük oranda mümkün oluyor.

Yapılan çalışmalarda aşılanmanın, üç doz mRNA aşısından sonra hala yüzde 75 ağır hastalık ve ölümden koruduğu gösterildi. Türkiye'de aşılanma oranımız hala yüzde 60'larda. Bunu artırmamız şart. Çocuk grubunda da aşılanmaya geçilmesi gerekiyor. 5-11 yaş grubuna kullanılan aşının Türkiye'ye de gelmesi ve aşı hakkı tanınması gerekiyor.

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Yine genç yaş grubunda, 12 yaş üstünde aşılama çok yavaş gidiyor. Benim kızım da lise öğrencisi ve aşı hakkı tanımlandığı anda yaptırdım. Üçüncü doz hakkı geldiğinde, onu da yaptıracağım." diye konuştu.



"Bilmediğiniz kişilerle bir araya gelmeyin"

Dünyada çeşitli ülkelerde kapanma kararlarının alınmaya başlandığını ama Türkiye için böyle bir durumun şu an söz konusu olmadığının defalarca dile getirildiğini söyleyen Prof. Dr. Yavuz, "En azından kalabalıkların azaltılması yoluna gidilebilir. Maske kullanımı çok kritik hale geliyor. Uygun ve düzgün maske kullanmak gerekiyor. Özellikle riskli gruplarda tarama testlerinin, erkenden yakalayarak izole edebilmek için yapılması lazım.

Bunalmış olmak akılsızca davranışlar yapmamıza gerekçe olmamalı. Daha küçük gruplarla, örneğin tam aşılı olduğunu bildiğiniz üç beş kişi ile belki bir araya gelinebilir. Ama tanımadığınız, bilmediğiniz, aşı olup olmadığından bihaber olduğunuz kalabalık gruplarla, hele ki kapalı, kalabalık ortamlarda kesinlikle bir araya gelinmemesi lazım." şeklinde konuştu.

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"Pankoronavirüs aşılarından umutluyum"

Koronavirüslerin hepsine karşı etkili olabilecek pankoronavirüs aşısı ile ilgili çalışmalardan da bahseden Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bir solunum yolu virüsünün aşı bağışıklığından kaçması, bizim açımızdan çok şaşırtıcı bir şey değil. Bunu gripten de zaten biliyoruz. Burada önemli olan, genomik sürveyansın yapılması ve (baskın olan suşa göre) aşının ne zaman değişmesi gerektiğine karar verilmesi. Örneğin grip aşılarında, aşı etkinliği yüzde 50'nin altına düştüğünde, o anda baskın olan suşa karşı yeni aşı çalışması yapılır.

Şu anda halen üç doz mRNA aşıları ile yüzde 75'e varan oranlarda korunabiliyoruz. Bu, grip aşılarının etkinliğinden daha yüksek. Şu anda virüsün aşılardan kaçabilmesi, Spike proteininin belli bölgelerinin üzerindeki mutasyonlar nedeniyle oluyor. Ama Spike proteininde mutasyondan korunmuş bölgeler de var. Onlar bulunarak da yeni aşı çalışmaları yürüyor.

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Bu çalışmalardan ümitliyiz Böylece mutasyon sıkıntısıyla başa çıkılmış olunacak. Aslında gripte de bu çalışmalar yapılıyor. Pankoronavirüs aşısı da mutlaka bulunacaktır."

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 21 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Üstünlük elde ettik' mesajı

FOTOĞRAF 15 2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya kabus yaşatan koronavirüs bir kez daha mutasyon geçirdi. Geçirilen mutasyonla birlikte ortaya çıkan Omicron varyantı kısa sürede tüm dünyanın yeniden alarma geçmesine neden oldu. Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var. Varyant, daha tehlikeli ve daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip. Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, varyant ile ilgili yeni bilgiler verdi. YENİ SEMPTOMU AÇIKLADI<br>Omicron vakalarında Delta varyantı ile enfekte olan Kovid-19 hastalarında gördüklerinden biraz farklı olan 'olağandışı semptomlar' ile karşılaştıklarının altını çizen Coetzee, Omicron'u teşhis etmekte oldukça faydalı olacağını düşündüğü yeni semptomu açıkladı. BBC'den Andrew Marr'a konuşan Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıkladı ve Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti. 'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden şikayetçiydi' diyen Coetzee, geçtiğimiz günlerde Omicron'un ana semptomlarını açıklamıştı. BU 3 SEMPTOMA DİKKAT<br>Omicron bulaşan hastaların daha önceki varyantlara yakalananlardan farklı semptomlara sahip olduğunun altını çizen Coetzee, tedavi ettiği hastalara dayanarak başlıca semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunun altını çizdi. 'Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti' diyen Coetzee, daha önceki açıklamasında hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğu bilgisine dikkat çekmişti. Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti. Coetzee, ayrıca Omicron'a yakalanan kişilerde Delta varyantının aksine oksijen seviyelerinde büyük bir düşüş olmadığını söyledi. Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürüğün olabileceğinin altını çizen uzman isim, 'Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor' dedi. İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU<br><br>Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın Danışma Komitesi'nde de yer alan Dr Coetzee, önceki varyantlarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin virüse yakalandığını söyledi. Doktorun şimdiye kadarki deneyimi, varyantın 40 veya daha genç olan insanları etkilemesiydi. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu belirtti. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yeni açıklama ise tabiri caizse umutları yeşertti. DSÖ 38 ülkede yeni koronavirüs türünün tespit edilmesine rağmen Omicron varyantından henüz kimsenin ölmediğini duyurdu. DSÖ, ayrıca varyantın ne kadar bulaşıcı olduğunu, daha ciddi enfeksiyonlara neden olup olmadığını, tedavilerin ve aşıların ne kadar etkili olduğunu belirlemenin haftalar alabileceğinin altını çizdi. DSÖ Acil Durum Direktörü Michael Ryan, 'Herkesin ihtiyaç duyduğu cevapları vereceğiz' dedi. ABD ve Avustralya, Omicron Covid suşunun yerel bulaşmasını doğrulayan en son ülkeler oldu. Hindistan üçüncü Omicron enfeksiyonunu doğrularken yeni vakalar Sri Lanka, Güney Kore ve Malezya'da da görüldü. Omicron'u tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı Dünya koronavirüsün yeni varyantı Omicron ile yeniden alarma geçmiş durumda. Bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için zamanla yarışırken varyantı tespit eden doktor virüste görülen yeni 'olağan dışı' semptomu açıkladı. BiP'te paylaş

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