Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tezer Berber salonlarından muhabbeti uzatmayın
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Berber salonlarından muhabbeti uzatmayın

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Berber salonlarından muhabbeti uzatmayın

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Berber salonunda ben kendim de muhabbet etmeyi, süreyi uzatmayı çok severim; fakat artık uzatılmaması gerekiyor. Orada oturup çay içmeyin" dedi.

Haber Merkezi DHA
Berber salonlarına giden vatandaşlar için uyarı yapıldı.
Berber salonlarına giden vatandaşlar için uyarı yapıldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, hafta başında kuaför ve berberlerin açıldığını hatırlatarak, uyarılarda bulundu.

  • Prof. Dr. Tezer "Berberlere önerimiz ilk olarak 'randevusuz çalışmayın' oldu. Ayrıca 'müşterinizi bilin', 'personeliniz en az sayıda olsun', 'misafir kabul etmeyin' uyarılarında bulunduk. Berber salonunda ben kendim de muhabbet etmeyi, süreyi uzatmayı çok severim; fakat artık uzatılmaması gerekiyor. Orada oturup çay içmeyin. Ayrıca gazete okumak, yiyecek tüketmek yine o salonlarda artık olmayacak. Salonlara girerken mutlaka tıbbi maske olacak. Elimizi salona girmeden önce hasta odasına giriyormuş gibi düşünüp hem kendimizi hem karşımızdakini korumak için girişte berberin hazırlamış olduğu dezenfektan ile temizleyeceğiz ve öyle gireceğiz. Berberle temas etmeyeceğiz, yine mesafemiz olacak. Koltuk sayısı az olacak. Aralarında mesafeler olacak. Orada 3'üncü bir kişi oturarak beklemeyecek. Ne kadar koltuk varsa o kadar kişi olacak" diye konuştu.

Rehavet virüsü yayıyor: Anadolu'daki bazı şehirlerden endişelendiren haberler gelmeye başladı
KORONAVİRÜS
Rehavet virüsü yayıyor: Anadolu'daki bazı şehirlerden endişelendiren haberler gelmeye başladı

'3 KURALIN ŞİDDETLE DEVAM ETMESİ GEREKİYOR'

Türkiye'de şu an rakamların çok iyi gittiğini söyleyen Prof. Dr. Tezer, "Ölüm sayılarımız da azaldı. Ölüm sayılarınız azalabilir; fakat yoğun bakımda yatan hasta sayınız artıyorsa tekrar artacak diye endişe edersiniz. Ancak bizim yoğun bakımda yatan hasta sayımız da, solunum cihazına bağlı olan hasta sayılarımız da azaldı ve iyileşen hasta sayımız da çok arttı. Bunlar güzel şeyler; fakat bu olayın bittiği anlamına gelmediğini de hep söylüyoruz.

  • Artık birinci aşama bitti ve sürdürülmesi gereken 2'nci aşama başladı. Yani kurallara uymamız gerekiyor. Kurallara uymazsak rakamlarımız azalmaz. Bazen dalgalanmalar da gösterebilir, artabilir. Bunun için hala; maske, mesafe ve el hijyeni olmak üzere 3 kuralın şiddetle devam etmesi gerekiyor" dedi.

Berberler ile müşteriler arasında fiyat konusunda görüş ayrılığı: 2020 tarifesi uygulanıyor
EKONOMİ
Berberler ile müşteriler arasında fiyat konusunda görüş ayrılığı: 2020 tarifesi uygulanıyor

'HER ŞEY KURALLARLA İLİŞKİLİ'

Koronavirüste ikinci dalganın gelme ihtimalini değerlendiren Prof. Dr. Tezer, "Şu an bunun aşısı yok. Biz şu an aşı yapmıyoruz. İlaç da yok elimizde. Toplumun yüzde yüzü hastalığı geçirmedi. Geçirmeyen kimseler var. Siz önlemleri almazsanız, önlemleri hafifletirseniz mikroorganizma döngüsünü sağlamak için tekrar harekete geçecek ve ikinci dalgaya sebep olacak. Aslında yine her şey kurallarla ilişkili. Önümüzde örnekler de var. Ve başka ülkelerde süreci sürekli izleyip takip ediyoruz. Kurallara uyduğumuz sürece rakamlar daha da azalacaktır. Pandemi tüm dünyayı etkileyen ve o mikroorganizmaya karşı tüm dünyanın mücadele ettiği bir hadisedir. Bu şu an tüm dünyada biliniyor ve bu sürecin hemen bitmeyeceğini gösteriyor. Belki 2021 yılında da olacak. Bizim istediğimiz şey kurallara uyarak bu süreci rahatlatabilmek. Bu dediklerim 'her şey kötü' manasında algılanmasın fakat bu bir süreç. Yazın da yönetilmesi gereken bir süreç. Onun için de zaten bütün önlemler alınıyor" şeklinde konuştu.

Kuaförlerde randevusu olanlar dikkat: Özel ürün yoksa orada işlem yaptırmayın
KORONAVİRÜS
Kuaförlerde randevusu olanlar dikkat: Özel ürün yoksa orada işlem yaptırmayın

'KORKULACAK BİR ŞEY YOK'

Tezer, araçlarda klimaların hastalıkta riski oluşturup oluşturmadığına ilişkin de "Eğer sizde mikroorganizma varsa arabanın içerisinde de biri bulunuyorsa klimaları açıp, hava akımının oluşması durumunda bir risk oluşturabilir. Ancak şuan araçlarda maskesiz oturulmuyor ve ikinci bir kişi de oturacaksa o da aracın arkasında oluyor. Yani eğer aracı sizden başka kullanan kimse varsa el hijyenini de sağladığınız sürece korkulacak çok fazla bir şey de olmuyor" dedi.

Abone Ol Google News
Uçaklar uçmuyor bilet fiyatları uçuyor

Uçaklar uçmuyor bilet fiyatları uçuyor

​Samsun'dan İstanbul'a otobüsle gitmek 250 TL'den başlıyor...
Şimdi sıra gençlerde

Şimdi sıra gençlerde

​Bakan Koca'dan dışarıya çıkacak çocuklar ve gençlere mesaj.
Oğlumu şehit eden nasıl serbest kalır?

Oğlumu şehit eden nasıl serbest kalır?

Acılı babadan alkollü sürücünün 1 yıl sonra tahliyesine tepki.
8 yıl sonra<br>hayata geçiriliyor

8 yıl sonra
hayata geçiriliyor

Konuttan sonra iş yerleri için 5 kritik düzenleme.
Dev kulede yangın

Dev kulede yangın

​Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bisiklet<br>planı masada

Bisiklet
planı masada

​Koronavirüs sonrası ulaşım aracı haline gelecek.

Cumhurbaşkanı<br>müjdeyi vermişti

Cumhurbaşkanı
müjdeyi vermişti

Bomba üretim fabrikası için yer tahsisi yapıldı.

Trump'tan<br>Tesla için çağrı

Trump'tan
Tesla için çağrı

Yasağa rağmen meydan okuyan Elon Musk'a destek.
CHP sağlığa zararlı

CHP sağlığa zararlı

Dünyaya örnek olan sağlık sistemimizi 2 yıl engellediler.
Rehavet<br>virüsü yayıyor

Rehavet
virüsü yayıyor

​Anadolu'daki bazı şehirlerden endişelendiren haberler geliyor.
Hepsi kahraman

Hepsi kahraman

​Kovid-19 ile mücadelenin en önemli gücü hemşireler.
Doğu<br>Türkistan'a tehcir

Doğu
Türkistan'a tehcir

​Uygur Türkleri toplama kampından zorla fabrikaya gönderiliyor.
Yüzüğüyle destek olmuştu

Yüzüğüyle destek olmuştu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimle telefonda görüştü.
Tabutla defin

Tabutla defin

​Koronavirüsten ölenler böyle toprağa veriliyor.
Pilot görevlileri<br>böyle atlattı

Pilot görevlileri
böyle atlattı

Beyrut'a kaçırılmasında pilot Bahri Kutlu Sömek çok kritik bir rol oynadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.