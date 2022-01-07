Bilim Kurulu üyesi uyardı: Tedbirlere uyulmazsa Omicron kaynaklı vaka sayıları daha da artabilir

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmadığı ve uygun zamanda aşı olunmadığı takdirde Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında artış görülebileceğini söyledi.

Prof. Dr. İlhan, son 3 gündür Omicron varyantı nedeniyle günlük vaka sayılarında peş peşe önemli artış görüldüğünü, dün itibarıyla da bu rakamın 68 bin 413'e yükseldiğini hatırlattı.

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İlerleyen günlerde vaka sayılarının daha da artabileceğini belirten İlhan, yılbaşında enfekte olan kişi sayısının bunda etkili olduğunu, pazartesiye kadar da bu rakamın netleşmesini beklediğini ifade etti.

İlhan, vaka sayılarını aşağı çekebilmenin yine toplumun elinde olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

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"Omicron varyantının bulaştırıcılığı çok yüksek, doğru ama bulaş yolu değişmedi. Bu, yine solunum yoluyla bulaşan bir virüs. İnsanlar, maske takmadığında, mesafe kuralına özen göstermediğinde ve kapalı, kalabalık ortamlarda bir araya geldiğinde enfekte oluyor. Dolayısıyla şu an yapılması gereken, vatandaşlarımızın kurallara uyarak aşılarını en kısa sürede tamamlamasıdır. Bu kurallara uymaz ve aşılarını uygun zamanda olmazlarsa vaka sayılarının daha da arttığını görebiliriz."

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"Hiç aşı olmamış vatandaşlarımız aşılama takvimine dahil olmalı"

Geliştirilen her aşının doğrudan bulaştan korumadığını ancak hepsinin hastaneye yatış, ağır hastalık ve ölümlerden korunmada önem taşıdığını vurgulayan İlhan, şunları kaydetti:

"Herkesin vakit kaybetmeksizin aşılarını olması gerekiyor. Şu an bir de avantajlı bir dönemdeyiz. Çünkü yerli aşıyı bekleyen ve aşı kararsızlığı yaşayan birçok vatandaşımız vardı. Yerli aşımız TURKOVAC'ın onlar için iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hiç aşı olmamış vatandaşlarımızın bugünden tezi yok aşılama takvimine dahil olmaları, son aşılarının üzerinden üç ay geçen vatandaşlarımızın da bir an evvel hatırlatma dozlarını yaptırmaları en doğru yaklaşım olacaktır."

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Ev içi bulaştan korunma uyarısı

Bazı bilim insanlarının Omicron varyantının ağır hastalık yapmadığı ve daha çok hafif seyrettiği yönünde görüş bildirdiğini hatırlatan İlhan, şu anki gözlemlerin böyle olduğunu ancak hem dünyada hem Türkiye'de varyant yeni tanınmaya başladığı için tedbirli davranılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. İlhan, "Vaka sayısı 18-20 bin civarında seyrediyorken kısa sürede 60 binlere çıktı yani neredeyse üç katı oldu." dedi.

FOTOĞRAF 8 Son günlerde Kovid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu. Ayrıca tüm Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin açıklamada bulundu.<br><br> Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu aktaran Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu ifade etti.<br><br> Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığının geldiğini, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu kaydetti.<br><br> Delta varyantında ise öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, nefes darlığı şikayetlerinin sık görüldüğüne dikkati çeken Oğuztürk, hapşırık, burun akıntısı ile koku ve tat kaybının az görülen semptomlardan olduğunu aktardı. \"Şikayetler başladığı andan itibaren PCR testi yaptırılması çok önemli\"<br><br>Oğuztürk, Kovid-19'un iki varyantı ile mevsimsel gribin semptomlarının birbirine çok benzediğine dikkati çekerek şöyle konuştu:<br><br>\"Üç hastalığın da belirtileri birbirine çok benziyor. Bu nedenle ayırt etmek oldukça zor ve her hastada farklı semptomlar ve şikayetler gözlemliyoruz. Dolayısıyla şikayetler başladığı andan itibaren PCR testi yaptırılması çok önemli. Özellikle Omicron varyantı çok hızlı yayıldığı için erken dönemde test yaptırılması ve izole olunması pek çok kişinin hastalığa yakalanmasını engellemiş oluyor.\" Hekimlerin \"Hastalık yoktur hasta vardır\" prensibi doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Oğuztürk, bu nedenle hastayı farklı bakış açılarıyla değerlendirmek zorunda olduklarını, çünkü hiç ummadıkları anda şikayet ve semptomların ortaya çıkabileceğini ifade etti. Bu belirtiler varsa dikkat: Koronanın Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu Dünya üzerinde 5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, yeni varyantlar üzerinden tehlike saçmaya devam ediyor. Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantı ile son zamanlarda sıkça görülen influenza (grip) virüsünün belirtileri birbirine oldukça benziyor.

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Aşısını yaptırmamış veya olmuş ama üzerinden zaman geçtiği için yeterli düzeyde antikoru bulunmayan, bunun yanında kronik hastalığa sahip kişilerin risk taşıdığına dikkati çeken İlhan, bunun da ilerleyen günlerde ciddi bir sorun olarak ortaya çıkabileceğini belirtti.

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İlhan, "Bunun yanında kış döneminde ev içi buluşmalar fazla oluyor. Bu da şu anda bulaşın temel nedenlerinden biri. Dolayısıyla ev içi buluşmalarda hane halkı dışındaki bireylerle temas söz konusu olacaksa, ortamın havalandırılması ve maske takılması çok önemli." diye konuştu.