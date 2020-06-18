Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden önlem yorgunluğu uyarısı Tokalaşma ve sarılmalara dikkat
TÜRKİYE

Bilim Kurulu üyesinden 'önlem yorgunluğu' uyarısı: Tokalaşma ve sarılmalara dikkat

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, salgınla mücadelede artık gücün toplumun elinde olduğunu belirtirken, 'önlem yorgunluğu'na dikkat çekti. Prof. Dr. Özkan, "Almanya kurallara çok iyi uyabiliyor. Biz de genel olarak bunları yapmayı biliyoruz; ama yapmıyoruz. Burada çeşitli kültürel farklılıklar, önemsememe, 'önlem yorgunluğu' dediğimiz önlem almaktan yorulma ve tükenmişliğe girme olabiliyor. Tokalaşma, sarılma, öpüşme, teması seviyoruz; ama bu süreçte buna dikkat etmemiz, yapmamamız gerekiyor. Bu tokalaşma, sarılıp öpüşme gibi sosyal mesafemizi bozan aktivasyonlara biraz daha dikkat edelim. Dikkat edersek başaracağız. Şimdiye kadar yaptığımız emeğimiz boşa gitmesin" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Aralık ayında Çin, daha sonra İran, arkasından Avrupa ülkeleri ve 11 Mart’ta ise Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ilan edildiğini hatırlattı. Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığında Türkiye’nin bu salgına başlarken önünde örnek ülkeler olduğu için şanslı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Avrupa’dan başka şanslarımız da var. Onların 65 yaş üstü nüfusu yüzde 20'lere yakın, biz bu anlamda yüzde 8,5'larda olduğumuz için şanslıyız. Çünkü 65 yaş nüfus hastalanma ve ölüm riski yüksek olan bir grup. Türkiye şu anda sağlık sistemi açısından da güçlü bir ülke. Yatak kapasitemiz, Avrupa'da Almanya en iyidir, onlarla eş durumdayız. Yoğun bakım kapasitemizde Almanya’ya göre ikinci sıradayız; ama diğer Avrupa ülkelerinden çok çok iyiyiz. O yüzden bu salgının pikinde sağlık sistemimiz hiç zorlanmadı, bu süreci mükemmel bir şekilde atlattık. Türkiye'de son dönemlerde şehir hastanelerinin açılması bu salgın sürecinde bize inanılmaz destek oldu" dedi.

DHA
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan

'RAKAMLARIMIZI 200-300’E İNDİRMEMİZ GEREKİYOR'

  • Prof. Dr. Özkan, yeni normale geçilen bugünlerde vaka sayılarının 1500’lere çıktığını, bunun endişe uyandırdığına vurgu yaparak, "Hatta diğer ülkelerle karşılaştırırsanız bunu, İtalya çok sıkıntılı bir salgın süreci yaşadı. İtalya’nın eğrisi ve Almanya’nın eğrisiyle karşılaştırırsak aslında çok güzel gidiyorduk. Ama bugünlerde, İtalya ve Almanya'nın salgının bugünlerindeki hallerinden biraz daha üstteyiz. Toplum normal hayatına dönmek istiyor. Eğer tamamen normal döneme geçmek istiyorsak yeni normalin kurallarına uymamız gerekiyor. Bizim de artık şu rakamlarımızı 200-300'e indirmemiz gerekiyor. Eğer indirirsek bu yazı rahat atlatırız. Onun için mesafe, maske ve el hijyenine dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

'ÖNLEM YORGUNLUĞUNA DİKKAT'

Prof. Dr. Özkan, salgında sağlık hizmetleri ve sağlık personelinin elinden geleni yaptığını, artık gücün sadece toplumun elinde olduğunu vurguladı. 'Sağlık okuryazarlığı' denilen toplumun sağlık bilgisini anlaması, kullanması ve yapabilmesinin, davranışlarının toplumdan topluma değiştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, şöyle konuştu:

  • "Örneğin; Japonya genel olarak baktığınızda sağlık okuryazarlığı düzeyi kötü gibi görünmekle birlikte maske kullanma işini çok başarılı bir biçimde yapıyor. Almanya bu kurallara çok iyi uyabiliyor. Biz de genel olarak toplumu gözlemlediğimizde bunları yapmayı biliyoruz; ama yapmıyoruz.Burada çeşitli kültürel farklılıklar, önemsememe, 'önlem yorgunluğu' dediğimiz önlem almaktan yorulma ve tükenmişliğe girme olabiliyor. Bunları yapmamak gerekiyor. Biz toplum olarak sıcak insanlarız. Tokalaşma, sarılma, öpüşme, teması seviyoruz; ama bu süreçte buna dikkat etmemiz, yapmamamız gerekiyor. Bu tokalaşma, sarılıp öpüşme gibi sosyal mesafemizi bozan aktivasyonlara biraz daha dikkat edelim. Dikkat edersek başaracağız. Şimdiye kadar yaptığımız emeğimiz boşa gitmesin ve Türkiye de bu salgın sürecini gayet güzel kapatsın."

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle bin 269 kişi daha öldü
KORONAVİRÜS
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle bin 269 kişi daha öldü

Meksika'da koronavirüsten son 24 saatte 770 kişi daha öldü
KORONAVİRÜS
Meksika'da koronavirüsten son 24 saatte 770 kişi daha öldü

Online alışverişte 5 ayı bulan iade mağduriyeti!
EKONOMİ
Online alışverişte 5 ayı bulan iade mağduriyeti!

Ölüm oranını azalttı: Koronavirüse karşı en etkili ilaca DSÖ'den onay
KORONAVİRÜS
Ölüm oranını azalttı: Koronavirüse karşı en etkili ilaca DSÖ'den onay

Caddebostan Sahili'nde koronavirüs uyarılarına rağmen yine kalabalık oluştu
GÜNDEM
Caddebostan Sahili'nde koronavirüs uyarılarına rağmen yine kalabalık oluştu

TÜGVA’dan interaktif yaz okulu: Üç haftalık online eğitim gerçekleşecek
GÜNDEM
TÜGVA’dan interaktif yaz okulu: Üç haftalık online eğitim gerçekleşecek

Kıdem tazminatında yeni dönem 2022’de: Kazanılmış haklar korunacak
EKONOMİ
Kıdem tazminatında yeni dönem 2022’de: Kazanılmış haklar korunacak

Yurtlarda yeni normal: Kredi Yurtlar Kurumu alınacak tüm önlemleri açıkladı
KORONAVİRÜS
Yurtlarda yeni normal: Kredi Yurtlar Kurumu alınacak tüm önlemleri açıkladı
Abone Ol Google News
Son portre

Son portre

Osmanlı sultanın günümüze ulaşan üç orijinal tablosundan biri.
Bilim insanları göreve

Bilim insanları göreve

​Litre litre içtikleri su çakıl taşını bile eritiyor.
800 bin sürücüiçin ceza kapıda!

800 bin sürücü
için ceza kapıda!

Zorunlu rapor için tanınan süre doluyor.

Türk müteahhitler Libya için hazır

Türk müteahhitler Libya için hazır

Trablus'un yeniden inşası için dev projeler masada.

​Ticaret Bakanlığı'ndan taksit düzenlemesi.
Teknoloji çalışmadı

Teknoloji çalışmadı

​Premier Lig'de ortalığı karıştıran pozisyon.

​Online alışverişte vatandaşı çıldırtan iade süreci.

Uyarılara rağmen ​Caddebostan Sahili doldu taştı.

​Kahraman Mehmetçik teröristleri inlerinde avlamaya devam ediyor.

Yeni Şafak İstanbul'un en kalabalık ilçelerini gezdi.
Korona market

Korona market

​Akıllara durgunluk veren olay Siirt'te yaşandı.
Keşmir'in acısını<br>dünya duyacak

Keşmir'in acısını
dünya duyacak

​Babuşçu projenin detaylarını TVNET ekranlarında anlattı.
Senaryo<br>demek suç

Senaryo
demek suç

​Yargıtay'dan önemli 15 Temmuz kararı.
Daire<br>başkanı olmuş

Daire
başkanı olmuş

​Başörtülüleri aşağılayan Meltem Şişli 9 bin 500 TL maaş alıyor.
Yargıda<br>e-duruşma dönemi

Yargıda
e-duruşma dönemi

​Avukatlar duruşmaya görüntülü katılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.