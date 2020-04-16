Bina görevlisi hasta ziyaretine gidip rahatsızlandı, 66 dairenin bulunduğu 3 blok karantina altına alındı

Damar yolu açık halde bulunan hasta sevk edildiği ikinci hastaneden de kaçtı

Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Konya kavşağında kolundan damar yolu açılmış halde yerde hareketsiz yatan koronavirüs şüphelisi şahıs, jandarma ve 112 ekiplerini harekete geçirdi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine getirilen şahıs, tomografiye sevk edildiği sırada ikinci kez hastaneden firar etti.