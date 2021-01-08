Koronavirüs BioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecek
DÜNYA

BioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecek

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTec ve Pfizer tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının bir şişesinden 5 yerine 6 doz çıkarılması tavsiyesinde bulundu. BioNTech-Pfizer aşısından fazladan bir doz çıkarılması daha fazla kişinin aşılanabilmesine imkan sağlayacak.

Haber Merkezi AA
Şişelerde doz artırımı için 35 mikrolitrelik doza özel şırınga kullanılması gerekiyor.
Şişelerde doz artırımı için 35 mikrolitrelik doza özel şırınga kullanılması gerekiyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTec ve Pfizer tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının bir şişesinden 5 yerine 6 doz çıkarılması tavsiyesinde bulundu.

EMA'dan yapılan açıklamaya göre, bir şişe "Comirnaty" adı verilen BioNTech-Pfizer aşısından fazladan bir doz çıkarılabilecek. Bu da daha fazla kişinin aşılanabilmesine imkan sağlayacak.

EMA, şişelerde doz artırımı için 35 mikrolitrelik doza özel şırınga kullanılması gerektiğini, standart şırınga ve iğnelerin kullanılması halinde bir şişeden 6 doz çıkarılamayabileceğini bildirdi.

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Şişede kalan aşı miktarının 0,3 mililitreden az olması durumunda kalan miktarın atılması gerektiği vurgulanarak, 5 dozdan sonra şişelerden artan düşük miktarların birleştirilmemesi istendi.

EMA, aşının eritilmesinden sonraki 6 saat içinde kullanılması, kullanılmaması halinde ise atılması gerektiğini kaydetti.

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Aşının AB içinde kullanımı Aralık 2020'de onaylanmıştı

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen aşının AB içinde kullanımı 21 Aralık 2020'de onaylanmıştı.

16 yaş üzerindeki kişilere uygulanabilen aşı, Kovid-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünden protein üreten mRNA molekülü içeriyor.

Aşı, SARS-CoV-2'nin yüzeyindeki "spike" adı verilen proteine saldırması için vücudu hazırlayacak şekilde çalışıyor.

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